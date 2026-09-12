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La Asociación Veigatexе agradece la participación en Santa Apolonia y el apoyo de los colaboradores para organizar las fiestas de la localidad moscona

El colectivo dedicó este año su actividad solidaria a "Rober contra el cáncer" y a la Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénita (APACI)

Comida en la carpa de la fiesta de Vega Peridiello.

Comida en la carpa de la fiesta de Vega Peridiello. / A. V.

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P. T.

Grado

La Asociación Sociocultural Veigatexе, de Vega Peridiello, hace buen balance de las fiestas de Santa Apolonia, que se celebraron en la localidad moscona del 6 al 8 de septiembre. El colectivo destaca su agradecimiento a las personas que acudieron para participar en las actividades y también a todos los colaboradores que de uno u otro modo hicieron posible la organización y desarrollo del programa.

"Hubo gran afluencia de gente a las partidas del día 6, el día del bollo estuvo lleno y el día 8 el tiempo respetó la ruta a caballo por la mañana", indicaron desde el colectivo, que se refirió también a otras actividades destacadas como la carrera de cintas.

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El colectivo, que organizó comidas populares, verbenas, propuestas infantiles, quedadas deportivas o campeonatos de parchís y brisca, impulsó también en esta edición el bingo solidario a favor de la Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénita (APACI) y de las becas de investigación de la iniciativa de Rober contra el cáncer.

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