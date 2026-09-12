La Asociación Veigatexе agradece la participación en Santa Apolonia y el apoyo de los colaboradores para organizar las fiestas de la localidad moscona
El colectivo dedicó este año su actividad solidaria a "Rober contra el cáncer" y a la Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénita (APACI)
P. T.
La Asociación Sociocultural Veigatexе, de Vega Peridiello, hace buen balance de las fiestas de Santa Apolonia, que se celebraron en la localidad moscona del 6 al 8 de septiembre. El colectivo destaca su agradecimiento a las personas que acudieron para participar en las actividades y también a todos los colaboradores que de uno u otro modo hicieron posible la organización y desarrollo del programa.
"Hubo gran afluencia de gente a las partidas del día 6, el día del bollo estuvo lleno y el día 8 el tiempo respetó la ruta a caballo por la mañana", indicaron desde el colectivo, que se refirió también a otras actividades destacadas como la carrera de cintas.
El colectivo, que organizó comidas populares, verbenas, propuestas infantiles, quedadas deportivas o campeonatos de parchís y brisca, impulsó también en esta edición el bingo solidario a favor de la Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénita (APACI) y de las becas de investigación de la iniciativa de Rober contra el cáncer.
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