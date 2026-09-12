Grado destina 270.000 euros a rehabilitar el edificio de la antigua pescadería, que albergará una muestra sobre la cestería local

La histórica Pescadería de Grado se convertirá en una nueva sede del Museo Etnográfico, dedicada a la cestería tradicional. El Ayuntamiento ha sacado a licitación por unos 270.000 euros la rehabilitación del inmueble, con un plazo de ejecución de cuatro meses. El proyecto básico y de ejecución, redactado por el arquitecto Benigno Gómez López, prevé instalar en el edificio una exposición sobre la cestería tradicional del concejo, de visita libre, con contenidos panelizados, audiovisuales y piezas representativas de esta actividad. La nueva sede se incorporará a una red museística que actualmente distribuye sus colecciones entre el Palacio Fontela, el Palacio de Miranda-Valdecarzana y La Cardosa.

La actuación irá más allá de la adaptación del interior al nuevo uso. La Pescadería, situada entre la plazoleta de La Panerina y la calle Eduardo Sierra, tiene 95 metros cuadrados construidos y una altura media de seis metros. El inmueble cuenta con protección integral y actualmente acoge el Belén que abre de forma puntual durante la Navidad. Uno de los principales trabajos será la retirada de la actual cubierta de fibrocemento, que contiene amianto. El proyecto considera imperativa su sustitución y señala también la existencia de pequeñas filtraciones que están deteriorando puntualmente elementos estructurales de madera. La nueva cubierta estará formada por tablero de madera de 25 milímetros y un acabado exterior de zinc de 0,8 milímetros, una solución ligera elegida para reducir las cargas sobre la estructura existente.

Colores originales

La obra permitirá también recuperar los colores originales de la fachada. Las catas realizadas en diferentes puntos han permitido identificar tonalidades azules y grises, relacionadas en el proyecto con el uso original del edificio. Las sucesivas capas de pintura presentan actualmente degradación y desprendimientos, mientras que los morteros originales se encuentran en buen estado. El diagnóstico concluye que el inmueble presenta, en líneas generales, un buen estado de conservación, sin signos de asentamientos ni fallos en los muros de carga. Sí se aprecia envejecimiento de acabados, suciedad, deterioro de pinturas, alteraciones puntuales de los revocos y desgaste de carpinterías y cerrajerías, por lo que se acometerán trabajos de limpieza, saneado y restauración.

En el interior se retirarán los montajes y elementos expositivos provisionales existentes y se restaurarán las carpinterías de madera. También se revisarán las instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad. El proyecto constata que el edificio carece actualmente de medios de protección contra incendios y contempla la eliminación de instalaciones aéreas en el exterior.

Una historia desde 1931

La intervención recuperará un inmueble estrechamente vinculado a la historia comercial de la villa. El Ayuntamiento aprobó en noviembre de 1929 el proyecto de una nueva pescadería, obra del arquitecto municipal Leopoldo Corujedo, con el objetivo de mejorar las condiciones higiénicas y sanitarias de la venta de pescado. Se eligió para levantarla el espacio situado entre Eduardo Sierra y La Panerina, lo que obligó a cubrir parte del cauce que discurría por la zona.

La primera subasta quedó desierta. A la segunda únicamente concurrió el contratista avilesino Adriano Menéndez Graíño, que se hizo con la obra por 26.265,25 pesetas, cinco menos que el presupuesto de licitación. Los trabajos comenzaron el 10 de febrero de 1931 y la recepción provisional se produjo el 7 de septiembre de aquel año. La liquidación final alcanzó las 29.760,39 pesetas tras incorporarse varios aumentos de obra.

El edificio fue concebido bajo los criterios higiénicos de la época. Contaba con agua distribuida por los puestos de venta, desagües, lavabos, ventilación, vidrieras y un lucernario central, junto a una estructura metálica de cubierta.

La Pescadería resultó prácticamente destruida durante la Guerra Civil y la venta de pescado pasó a realizarse al aire libre. En 1937 se acordó su reconstrucción utilizando los planos originales y, tras quedar sin adjudicatario la licitación, los trabajos fueron contratados directamente con Manuel González Flórez. La intervención incluyó la reconstrucción de paredes, vanos y cubierta, la instalación de diez lavamanos y la reparación de los mostradores de mármol, entre otras actuaciones.

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La nueva obra deberá respetar ahora la protección integral del inmueble, que obliga a preservar su volumetría, composición de huecos, imagen exterior y elementos singulares. La intervención se plantea, por ello, bajo criterios de conservación y mínima alteración del edificio, que cambiará de función para incorporarse como nueva sede a la red del Museo Etnográfico.