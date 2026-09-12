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Jornadas sobre maridaje de alimentos, sidra ecológica DOP y vino, con actuación de Pipo Prendes y jóvenes promesas de la canción asturiana

La cita es este sábado por la tarde, a partir de las 17.00 horas

Pipo Prendes, en una imagen de archivo de uno de sus conciertos.

Pipo Prendes, en una imagen de archivo de uno de sus conciertos.

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P. T.

Grado

El empresario Manuel Fernández Martínez, de las firmas New Construction, con sede en Grado, y Casa Josefa, en Murias de Candamo, presenta esta tarde en la localidad candamina las jornadas sobre maridaje de alimentos, sidra ecológica DOP y vino asturiano. En la cita participan Tano Collada, enólogo de Sidra El Gaitero, y el dietista-nutricionista y biólogo sanitario Ramón de Cangas Morán. Además hay una sesión musical posterior protagonizada por Pipo Prendes y por los cantantes Marina Carbajosa González, Enol Fernández Fernández e Inés García Fernández.

Los actos se inician a las 5 de la tarde con la intervención de Manuel Fernández Martínez y contarán con la participación como moderador de Ramón Alonso Díaz, médico e hijo adoptivo de Candamo. La ponencia sobre "La sidra y el vino de Asturias" da comienzo a las 17.30 y corre a cargo de Tano Collada, enólogo de El Gaitero. Habrá degustación de sidra pomarina y vinos de Cangas.

A las 6 se ofrecerá la segunda ponencia bajo el título "La matriz alimentaria, salud y control de peso". La dará Ramón de Cangas, dietista-nutricionista por la Universidad de Navarra y biólogo sanitario por la Universidad de Oviedo, además de presidente de la Fundación Alimenta tu salud.

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A continuación, a partir de las 18.30, Pipo Prendes ofrecerá una disertación y una actuación que dará paso a las jóvenes promesas Marina Carbajosa González, Enol Fernández Fernández e Inés García Fernández. El cierre del acto correrá a cargo del empresario Manuel Fernández Martínez, impulsor de estas jornadas que patrocina New Construction. Al término de los actos se servirá un vino español.

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