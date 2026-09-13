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El ciclo de Shakespeare baja este domingo el telón en Grado con tres interesantes citas de teatro y música: descubre el programa del día

"El arca de Mozart" ofrece un concierto gratuito en la plaza de la Iglesia y Teatro de Poniente se encargará de la clausura

Dos actores de Teatro de Poniente, durante una representacion de la obra.

Dos actores de Teatro de Poniente, durante una representacion de la obra.

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José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Grado

Grado despide hoy una semana dedicada a Shakespeare con tres citas teatrales y musicales que pondrán el broche a una programación que durante los últimos días ha llevado distintas propuestas al Teatro Auditorio y otros espacios de la villa. La actividad dominical comenzará a las 12.00 horas en el patio de la Casa de Cultura con «Julieta, el nombre del amor», de Proyecto Julieta. La lectura dramatizada tendrá entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Una hora después, a las 13.00 horas, la plaza de la iglesia acogerá «Música época Shakespeare & Others», un concierto de El Arca de Mozart también de acceso gratuito.

La clausura llegará a las 18.00 horas en el auditorio con «Enigma Shakespeare», de Teatro de Poniente. Las entradas cuestan cinco euros para el patio de butacas y el anfiteatro 1 y tres euros para el anfiteatro 2 y la fila 1 del patio de butacas.

Escenarios

La programación teatral tuvo uno de sus primeros momentos destacados el jueves, cuando el auditorio acogió a las 20.00 horas el acto inaugural con «About Shakespeare», una propuesta de la Fundación Ópera de Oviedo que se ofreció con entrada libre hasta completar aforo.

El viernes fue el turno de «Hamlet», de Guayomín Producciones, representado a las 20.00 horas. La jornada se prolongó hasta las once de la noche con «Impro de una noche de verano», de Dos con Cincuenta, una propuesta gratuita que completó la programación de ese día.

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El festival llega así este domingo a su última jornada, después de una programación que ha combinado diferentes aproximaciones teatrales y musicales a Shakespeare.

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