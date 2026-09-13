Un pan de escanda elaborado en Nava triunfa en el certamen de Grado: "La clave está en hacerlo todo a mano y en horno de leña"

La escanda es nutritiva, buena y fácil de digerir. "Y más rentable que tener vacas". La broma la lanzaba este domingo en Grado Javier Arias, de la Asociación Asturiana de Productores de Escanda, quien señaló que la calidad del producto este año es "muy buena", a pesar de la sequía que ha hecho que la espiga no haya crecido tanto como en otras cosechas y que sea más corta. Pero a cambio, los granos del cereal han engordado más, con lo que la producción se ha equilibrado.

Así lo pudieron comprobar los asistentes a la 25.ª edición de la Fiesta y Certamen de la Escanda, una cita organizada por el Ayuntamiento de Grado para poner en valor este cereal muy apreciado por los consumidores.

La producción de escanda permanece en la actualidad estancada, "la gente no se anima y eso que se gana más sembrándola que teniendo vacas", afirma Arias. No en vano, la escanda fue durante muchos años parte fundamental de la dieta y cultivos en las huertas de muchos asturianos. Y también de su economía. Pero con el paso del tiempo su cultivo ha ido decayendo hasta ser casi residual. En la actualidad, apenas hay ochenta hectáreas en toda Asturias.

"A mano"

Una pequeña porción le corresponde a la familia de Carmen y Carmelina Torga, sobrina y tía, respectivamente, que cultivan en su huerta de Nava la escanda suficiente para obtener 50 kilos de harina. Con ella, elaboran rosquillas, empanadas, galletas, casadielles y un pan de primera categoría, que lleva ya tres años consecutivos obteniendo el primer premio en el concurso moscón. La clave está en "hacerlo todo a mano artesanalmente y en el horno de leña", desvelan.

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En su puesto la gente "viene y vuelve, nos reconocen", señalaban entre clientes y bolsas al pie del puesto de la Panadería San Pelayo de Grado, también con producción propia "de toda la vida, que a la gente le encanta", indicaba Marta González. En su caso, se hicieron con el primer premio del certamen en la categoría de productos dulces. En la modalidad de salados el vencedor fue Molinos de Retuerta, elaboradores de harina ecológica de molienda tradicional en Agones (Pravia), que concurrieron con delicias como los bollinos preñaos caseros de chorizo y morcilla de gochu asturcelta. Completaron los puestos de venta al público los productores de Espelta Las Regueras, también con buena venta de panes, casadielles y bizcochos, para los que a lo largo de la mañana hubo hasta cola.