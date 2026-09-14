Intensa jornada dominical en Grado: teatro, certamen de la escanda y mercado semanal
«Enigma Shakespeare», de Teatro de Poniente, clausuró las jornadas sobre el genio inglés
J. A. O.
Grado vivió ayer un domingo de intensa actividad, con la coincidencia de varias de sus citas culturales, gastronómicas y comerciales. El tradicional mercado semanal animó desde la mañana el centro de la villa, mientras la plaza del Ayuntamiento acogió el XXV Certamen de la Escanda y «Grado en Clásicos / Primer Curso Shakespeare» afrontó su última jornada después de varios días de programación.
Concursos
El mercado de los domingos, una de las citas tradicionales de Grado, compartió la mañana con el Certamen de la Escanda. Los puestos se distribuyeron por las plazas y calles del centro de la villa en una jornada en la que la actividad comercial coincidió con las propuestas dedicadas al cereal asturiano y con los últimos actos del festival shakespeariano. La plaza del Ayuntamiento concentró buena parte de la actividad con el XXV Certamen de la Escanda, cuyo programa incluyó mercado, concursos de panes y otros productos elaborados con escanda, degustaciones, demostraciones del proceso tradicional de elaboración y música a cargo de Nel Villanueva.
A pocos metros, Shakespeare compartía protagonismo con la intensa actividad de la mañana. A las 12.00 horas, el patio de la Casa de Cultura acogió «Julieta, el nombre del amor», lectura dramatizada de Proyecto Julieta, y a las 13.00 horas la plaza de la iglesia fue escenario de «Música época Shakespeare & Others», concierto de El Arca de Mozart.
El cierre llegó por la tarde en el auditorio, donde «Enigma Shakespeare», de Teatro de Poniente, puso fin a «Grado en Clásicos / Primer Curso Shakespeare», desarrollado entre el 7 y el 13 de septiembre.
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