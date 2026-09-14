Un libro que se presenta este martes en Grado recupera el traje tradicional de boda que usaban las mujeres de Allande

Los trajes de boda utilizados por las mujeres de Allande centran una investigación que recupera para la cultura asturiana un elemento de la indumentaria tradicional prácticamente desconocido hasta ahora. La obra, titulada "Los traxes d’ayandesa", firmada por Alberto Suárez y Mario Baragaño, se presenta este martes, a las 19.30 horas, en la capilla de los Dolores de Grado.

El estudio se apoya en documentos procedentes del Archivo Histórico de Asturias y de los fondos del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea). Los autores han localizado más de cinco mil referencias a prendas de vestir, adornos y piezas de joyería, e identificado más de cincuenta tejidos diferentes empleados en la confección de los trajes del país, muchos de los cuales son de procedencia extranjera.

La mayor parte de la información aparece recogida en acuerdos matrimoniales de personas nacidas en el concejo de Allande, fechados entre mediados del siglo XVIII y mediados del XIX. Esta documentación permite reconstruir las prendas y complementos que componían los ajuares y conocer los materiales empleados en su elaboración.

Redactado en asturiano, "Los traxes d’ayandesa" es el primer estudio de esta naturaleza dedicado exclusivamente a un concejo asturiano. El volumen reproduce también en castellano las fuentes documentales originales utilizadas por Suárez y Baragaño, dos investigadores independientes.

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La obra ha sido publicada por el sello editorial Fonte en una edición limitada y de lujo, con un precio de 39 euros. Su presentación en Grado forma parte de "Indumentaria", el concurso y muestra de trajes tradicionales asturianos.