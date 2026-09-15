El Ayuntamiento renueva los proyectores de luz del campo de fútbol de hierba artificial de Grado para ahorrar y mejorar la visibilidad
La inversión en la infraestructura deportiva municipal ha supuesto un coste de 38.720 euros
S. Arias
El Ayuntamiento de Grado ha renovado la iluminación del campo de fútbol de césped artificial con nuevos focos de tecnología Led. La actuación ha mejorado la cantidad y la calidad de la luz proyectada. Además, supondrá un ahorro para las arcas municipales, debido al menor consumo de energía de este sistema.
"Nos permitirá reducir la potencia contratada en un porcentaje muy elevado. Se estima que, gracias a este ahorro, se pueda recuperar la inversión en el plazo aproximado de cinco años", explica el coordinador del área de Deportes del Ayuntamiento, Juan Luengo. El contrato para la sustitución de los anteriores focos por los nuevos de tecnología Led se adjudicó a la empresa Llumera Astur S. L. y ha supuesto una inversión de 38.720 euros.
Los nuevos proyectores ya se han estrenado en el pasado XIX edición del Memorial Carlinos de categorías inferiores, organizado por el Club Deportivo Mosconia y celebrado a principios de mes. "La iluminación era necesaria, ya que los partidos se disputaron hasta las nueve y media y diez de la noche", detalla Luengo.
Asimismo, el coordinador de Deportes destaca que los miembros de la entidad deportiva moscona trasladaron al servicio municipal su satisfacción con la nueva iluminación.
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