Grado prepara para este domingo su primer Mercado de Alimentos del Paraíso: el parque Manuel Pedregal acogerá los puestos

La actividad no se detiene en la villa moscona. Después de celebrar con éxito el Certamen de la Escanda, Grado se prepara para acoger el próximo domingo por primera vez el Mercado del Paraíso Natural. Se trata de una cita dedicada a los productos agroalimentarios y la artesanía de Asturias, que reunirá a una treintena de puestos en el parque Manuel Pedregal entre las 9.00 y las 15.30 horas.

El evento coincide con la tradicional Feria de la Caída, que tendrá lugar ese mismo día en el mercado de ganados sin reses de vacuno debido a las medidas sanitarias que están vigentes para hacer frente a la dermatosis nodular contagiosa.

En el parque Manuel Pedregal se reunirán productores y artesanos con una oferta centrada en los artículos autorizados por la marca Alimentos del Paraíso Natural. También estarán representadas explotaciones agrícolas y ganaderas registradas en Asturias, atendidas por sus propios titulares, junto con profesionales cuyos productos estén acogidos a Artesanía de Asturias y que figuren en el registro de Actividades Artesanas del Principado. A todos ellos se les sumarán productores de alimentos elaborados en el ámbito local, de manera que los puestos combinarán productos procedentes directamente de explotaciones asturianas, alimentos transformados y diferentes especialidades artesanales.

Uno de los principales alicientes de la cita será el contacto directo entre quienes producen los alimentos y quienes los compran. Se trata de "una fórmula estrechamente relacionada con los mercados tradicionales y con la actividad comercial de Grado", según destacan los portavoces municipales. La presencia de los propios titulares de las explotaciones permitirá que una parte de los productos llegue al consumidor sin intermediarios, dentro de una jornada en la que coincidirán agricultores, ganaderos, elaboradores y artesanos de diferentes puntos de la región.

Gastronomía

La gastronomía tendrá también un espacio importante en el parque Manuel Pedregal. Habrá puestos de comida y bebida preparada para consumir durante la jornada, así como especialidades culinarios elaboradas a partir de productos asturianos. En esos espacios, al menos uno de los productos ofertados tendrá como ingrediente principal un alimento incluido en la marca del Paraíso Natural, vinculando así esta parte del mercado con las producciones agroalimentarias que centran la convocatoria.

Parte de esa actividad gastronómica y artesanal podrá seguirse directamente ante los puestos. Habrá elaboraciones y demostraciones en directo. La programación se completará con música tradicional en directo para acompañar las horas de mercado y con talleres artesanales dirigidos especialmente al público infantil.

La celebración se incorpora a la programación de una villa en la que el mercado forma parte desde hace tiempo de su actividad comercial y de su relación con el medio rural. Los históricos mercados semanales de Grado mantienen esa conexión entre la producción del entorno y el comercio de la localidad, un esquema que estará también presente el domingo con la concentración en el parque Manuel Pedregal de productores agroalimentarios, elaboradores y artesanos. El Ayuntamiento se encarga de la organización de la cita con la colaboración de la Consejería de Medio Rural.

Sin vacuno

Por su lado, el mercado de ganado acogerá la tradicional Feria de la Caída, celebración vinculada a la historia ganadera del concejo. La convocatoria se mantiene para el próximo domingo, aunque lo hará en unas circunstancias diferentes a las habituales como consecuencia de las medidas sanitarias establecidas frente a la dermatosis nodular contagiosa. La principal consecuencia será la ausencia de ganado vacuno. Las restricciones sanitarias vigentes impiden su presencia en el recinto, por lo que la celebración deberá adaptarse a esa limitación.

El Ayuntamiento ha decidido mantener la feria pese a esas medida y ha subrayado que cumplirá las disposiciones establecidas por las autoridades sanitarias, al considerar prioritaria la protección de la cabaña ganadera y la prevención de la enfermedad.

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El gobierno local sostiene que el cumplimiento de estas medidas no impide conservar una de las citas tradicionales del concejo, aunque tenga que desarrollarse en condiciones distintas. "La Feria de la Caída ha servido como punto de encuentro de ganaderos, profesionales y vecinos, formando parte de unas prácticas vinculadas durante generaciones al medio rural", concluyen desde el Ayuntamiento.