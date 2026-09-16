"La ropa tradicional de las novias de Allande era de mucha calidad", señalan los autores del libro que investiga esa indumentaria

"Tienes más ropa que una allandesa". Así resumen, a modo de nuevo refrán, la riqueza de tejidos, colores y adornos de los trajes de boda en el concejo del occidente desde mediados del siglo XVIII a mediados del XIX los autores del libro "Los traxes d'ayandesa", que se presentó este pasado martes en la capilla de Los Dolores de Grado. Alberto Suárez y Mario Baragaño aportan más de 5.000 referencias documentales que constan en los acuerdos matrimoniales de la época con los que han dado forma a la publicación más amplia ofrecida hasta la fecha en lo relacionado con la indumentaria tradicional asturiana. También es el primer y único título existente vinculado en exclusiva a un concejo.

"Hemos encontrado muchísimos datos en las mandas matrimoniales de Allande, también en la parroquia de Eirías, que antes era de ese concejo y ahora pertenece al de Illano y forman la zona que se conoce como A Ribeira. Existe una triple riqueza en los datos, porque la conclusión es que cada novia lleva mucha ropa, de mucha calidad y hay muchas novias, todas ellas aldeanas pero de estatus económico alto que disfrutan de esta situación", explicó Suárez antes de la presentación, que congregó a numeroso público.

Las mandas matrimoniales describen la ropa que va a lucir la novia en la boda, pero también la que llevará para diario o para ir a misa. La investigación recoge más de 100 composiciones textiles, que cada familia elige para la chica. Se da cuenta de los tejidos, desde la textil casero a paños más finos conocidos popularmente en la época como "tejidos de tienda", algunos de ellos procedentes de otras partes de España y del extranjero.

Otra de las características que han documentado es el uso de un guardapiés en color azul para el día de la boda. Se trata de una falda más larga que la habitual del traje tradicional. También se describen los adornos y joyas que llevarán, con gran presencia de pendientes y aderezos: "Unas veces de plata y otras de plata afumada, con color dorado", detalló Suárez, promotor del Día'l Traxe'l País" que cada último domingo de septiembre se celebra en la villa moscona.

Ropa interior

El libro también atiende a la ropa interior, tradicionalmente elaborada con lino. Si bien, en esta zona del suroccidente asturiano también se incluyen prendas hechas en base al cáñamo debido a su mejor adaptación al medio para su producción local. Las mandas matrimoniales, que han investigado proceden del Archivo Histórico de Asturias y del "Fondo de la Casa Gómez" de Berducedo (Allande), incluido en los archivos del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). También describen la ropa que llevan los criados, "con calidades inferiores y como parte de su salario anual".

"Lo que se describe en las mandas matrimoniales es un adelanto de la herencia de la novia", explicó Suárez. "En el occidente asturiano la tradición es que la casa la hereda el primogénito y no se parten las propiedades, por lo que las mujeres van a llevar a la casa de sus suegras, de sus novios, dinero y ropa. No llevan muebles ni casi ajuar porque van a una casa donde ya hay de todo", añadió.

Estos documentos son un acuerdo económico y, según los autores del libro, "también tiene un componente estético". "Es la sociedad allandesa la que da importancia a esos detalles, al punto de explicarlos en las mandas y eso da cuenta de que hay un orgullo e identidad en Allande respecto a la indumentaria, porque al detallar y pormenorizar la ropa y los adornos, eso también supone más papel y más tiempo para el escribano, por lo que hay que pagarle más", subrayan.

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Este estudio arroja luz sobre uno de los elementos más singulares de la cultura asturiana, la indumentaria, y su importancia social y económica en la época. Por ello, los autores destacan su componente científico y académico para el estudio de las prendas y joyas que lucían en aquel tiempo. "Es importante hacer investigación científica y rigurosa, y es el camino que hay que seguir con la indumentaria, de la que hay muy pocos estudios. Este es el libro más amplio editado hasta el momento sobre indumentaria y el único dedicado a un solo concejo", concluyó Suárez.