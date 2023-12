Un aspecto en los que más ha avanzado la sociedad en los últimos 20 años es sin duda alguna en cumplir a rajatabla las indicaciones de tráfico para reducir los accidentes en carretera y aumentar la seguridad vial. En especial los jóvenes, que cuando salen de fiesta y consumen alcohol tienen muy claro que no pueden hacer uso de su vehículo para regresar a casa. Un gran ejemplo de ello es Clara Fernández, una joven oriunda de Mieres que utiliza el cercanías cada vez que quiere disfrutar de su vida social. Ella no es mucho de beber, pero cuando lo hace, no duda ni un momento en utilizar el tren que conecta las grandes ciudades de Asturias con las Cuencas. "Veo a mucha chavalería que utiliza este medio de transporte para no tener que coger el coche cuando han bebido. Yo lo tengo hecho también, alguna vez por San Mateo, por ejemplo. Además es perfecto y porque al apearte tienes un paseíto hasta casa y te despejas.

Y es que en el tranquilo rincón de Mieres, la rutina diaria adquiere vida a bordo del tren de cercanías que conecta esta localidad con las ciudades vecinas. A través de los ojos de Fernández, se puede uno hacer una idea de lo necesario que es un cercanías en su día a día. La joven asegura que su conexión más frecuente es con Oviedo, a veces extendiéndose hasta Gijón. "Lo hago básicamente por ocio", confiesa. Para ella, el tren se ha convertido en el medio ideal para pasar el día, disfrutar de una comida en la ciudad o incluso ir al cine, ya que en Mieres ya no disponen de una sala. La cercanía de las estaciones se presenta como una ventaja, especialmente en ciudades como Gijón. Además, en comparación con el viaje en utilitario, la cercanía de las estaciones de tren se convierte en un factor determinante. "Los apeaderos están bastante céntricos, y para mí eso es lo mejor", aclara, destacando la facilidad de evitar problemas de estacionamiento, una ventaja significativa. Y claro; tantos viajes dan para un anecdotario considerable. Fernández recuerda entre risas una historia que le corrió cuando se subió en un tren directo a Mieres desde Gijón. El vehículo sufrió inconvenientes técnicos. Aunque inicialmente se pudieron muy nerviosos, la rápida intervención de los empleados calmó sus preocupaciones, trasladándolos a otro tren. La situación, que en retrospectiva resultó graciosa, destaca la capacidad de adaptación de los trabajadores ante este tipo de imprevistos. Durante las vacaciones, el tren se convierte en el medio de transporte predilecto para los planes con amigos, ya sea para disfrutar de la playa o explorar las luces navideñas en Oviedo durante las festividades. El tren no solo es un medio de transporte, sino un escenario social donde las amistades florecen y convierte al cercanías en hilo conductor que une historias, risas, desafíos y encuentros inesperados. Fernández brinda una mirada íntima a la vida cotidiana en este tren, donde los rieles no solo conducen a destinos físicos, sino también a experiencias compartidas y a una sensación de comunidad sobre ruedas.