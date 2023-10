‘Hablemos sin filtros’ o por qué el cáncer de hígado es invisible y el único cáncer sin una asociación de pacientes

Contenido ofrecido por:



Prejuicios como el de asociarlo siempre -erróneamente- con el consumo de alcohol u otras drogas envuelven de silencio a esta enfermedad que anualmente afecta a 7.000 españoles y del que ha habido pocas mejoras de supervivencia en las últimas décadas. Tan fuerte es su estigma social que es el único tipo de cáncer sin una asociación de pacientes.

Relataba el escritor Carlos Ruiz Zafón en su libro ‘La Sombra del Viento’ que “si nadie se acuerda de ti, no existes”. Y, en este caso del cáncer de hígado, el Doctor Bruno Sangro-director de la Unidad de Hepatología de la Clínica Universidad de Navarra- pone el dardo en el centro de la diana al asegurar que “las enfermedades más estigmatizadas son aquellas sobre las que se investiga menos”, por lo que “romper el estigma es fomentar la investigación”. Y, quizás, el primer paso para la cura es precisamente eso: que el cáncer de hígado no sea tabú. Por ello, acciones como la que promueve actualmente la compañía biofarmacéutica de AstraZeneca con ‘Hablemos sin filtro’ va directa a la raíz de este problema.

Momento de la ponencia "Hablemos sin filtros".

Alcohol u otras drogas son sólo posibles causas

Existen dos tipos de cáncer de hígado: el hepatocarcinoma y el de vías biliares. El hepatocarcinomaes la forma más común -cerca de un 90%- y casi todos los afectados por ella tienen cirrosis. Los prejuicios señalan que quien padece cirrosis es por un abuso del alcohol u otra droga… La ciencia, sin embargo, indica que hay otros motivos como el sobrepeso, diabetes tipo 2, tensión arterial alta o alteración de los niveles de colesterol y triglicéridos. El otro tipo, el de vías biliares, afecta a los conductos que transportan la bilis desde el hígado hasta el intestino delgado y es raro porque supone menos del 1% de los tumores malignos.

Sin ciencia ni investigación no hay avance en la cura de cualquier enfermedad y en el último caso del cáncer de vías biliares, el Doctor Andrés Muñoz, oncólogo médico de la unidad de Digestivo del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, comenta que “la situación es trágica porque tenemos avances que han demostrado su beneficio en pacientes, pero no tenemos un buen acceso a esta innovación terapéutica en España. Por desgracia, el pronóstico sigue siendo muy adverso para esta enfermedad con una tasa de supervivencia del 15%-20% a los 5 años. Tenemos herramientas para elevar la supervivencia y no las podemos utilizar”.

Participantes en la ponencia "Hablemos sin filtros".

“La visibilización es beneficiosa para la investigación”

Es frustrante este contexto en el que se sabe que existen vías para mejorar el tratamiento de un cáncer de hígado, pero en nuestro país no las tenemos al alcance por esta aparente ausencia de necesidad que dibuja la invisibilidad. Para Eva Bech, presidenta de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, “las enfermedades hepáticas, como el cáncer de hígado, siempre han estado invisibilizadas porque están relacionadas al consumo de alcohol y a las prácticas no saludables. Es más, muchos pacientes lo ocultan incluso a su familia por este motivo. Por eso es tan importante sacarlo a la luz y normalizarlo. La visibilización no solo es beneficiosa para el paciente, sino también para la investigación. Porque sin investigación, no hay tratamiento y, sin tratamiento, el paciente no tiene salida”.

De ahí que la campaña ‘Hablemos sin filtros’ de AstraZeneca resulte ser un primer paso clave y un pilar de esperanza para afrontar el reto de acabar con estigmas y prejuicios sobre la enfermedad y favorecer una conversación sincera sobre la situación de cada paciente. Esta campaña cuenta con un espacio dentro de la web de astrazenecapacientes.es con información sobre las patologías, además de cuatro vídeos con entrevistas a profesionales y pacientes que dan su visión sobre la situación de esta enfermedad.

Hablar y fomentar el diagnóstico precoz

“El cáncer de hígado es uno más. No tiene ningún privilegio, pero no debe pagar ninguna penalidad, por lo que tiene que ser tratado como los demás. Es importante borrar los estigmas y hablar sin filtros”, señala el Doctor Bruno Sangro, quien añade que el diagnóstico de “se suele producir en una fase avanzada porque el hígado no duele, trabaja en silencio y, por eso, es importante anticiparse. Si esperamos a que el cáncer dé síntomas o complicaciones suele ser demasiado tarde, por lo que necesitamos programas de diagnóstico precoz para anticiparnos y poder identificar el tumor en una fase inicial en la población de riesgo”. Y dicha población de riesgo debe estar informada y “hablar sin filtros” cuando sienta síntomas como el de cansancio excesivo, molestia abdominal, piel amarillenta, estreñimiento o diarrea, y falta de apetito.

“Desde AstraZeneca estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de los pacientes de cáncer de hígado. Es el momento de crear un nuevo horizonte en el tratamiento y abordaje de esta patología y para ello estamos llevando a cabo distintos estudios y buscando esas nuevas opciones terapéuticas con el fin de lograr eliminarlo algún día como causa de muerte”, subraya Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España. “Con ‘Hablemos sin filtro’ hemos querido dar voz a pacientes y profesionales sanitarios para exponer el silencio y desconocimiento que rodea al cáncer de hígado”.