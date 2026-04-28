Por un futuro sostenible: impactar en lo local para sumar en lo global

La Red Efigy Schools es una iniciativa que ofrece recursos educativos a docentes de todos los niveles educativos para favorecer el aprendizaje en torno a un nuevo modelo energético, el cuidado del medio ambiente y a un consumo responsable de la energía.
Pensar en un futuro sostenible empieza, en muchas ocasiones, en un aula. Por ello, es importante desde edades tempranas transmitir a las niñas y los niños qué es la energía, cómo se usa y por qué es importante cuidarla. Durante esta labor, los centros educativos se convierten en espacios clave y comprometidos con los grandes retos de la energía. En este contexto nace la Red Efigy Schools, una iniciativa educativa impulsada por Fundación Naturgy, que cuenta con recursos para realizar en el aula y de manera autónoma, dirigida a todos los niveles educativos con el objetivo de transmitir conocimientos especializados en torno a la energía.
Diferentes centros de todo el territorio se suman a esta red por interés de los docentes para que sus alumnos participen en talleres, visiten centrales, presenten sus proyectos al Certamen Tecnológico o se sumen a la iniciativa Efigy Girls para despertar en las niñas las vocaciones STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas). Según van participando los centros y adquiriendo conocimientos en eficiencia energética, en la transición o en el cuidado del medio ambiente, se van sumando puntos. Una vez que el colegio ha acumulado el máximo de puntos se entiende que hay un compromiso con la energía y se lleva a cabo en el centro una instalación solar fotovoltaica.
Sumando Energías por Valencia
En la Comunitat Valenciana, y especialmente en las zonas afectadas por la DANA, Efigy Schools ha adquirido una dimensión especial. Eva Buch, directora de Educación y Divulgación de Fundación Naturgy, explica que “es una red de coles o institutos eficientes que ha tomado mucho impulso y mucha relevancia justamente por esta actuación que estamos llevando a cabo en las zonas afectadas por la DANA”.
La condición fundamental para formar parte de esta red son las ganas y la motivación de la comunidad educativa. Y es que como apunta Eva, “sin un interés real esto no avanzaría”. El docente tiene que ver que los materiales aportados por Fundación Naturgy son de interés para sus alumnos. “Nosotros ponemos mucha atención en que no les suponga más trabajo, sino que sea una manera de que en el aula enseñen aquello que ya les tocaba”.
La presencia de Efigy Schools en el marco de Sumando Energías por Valencia se ha reforzado con talleres, itinerancia pedagógica y un programa integral que acompaña a los centros durante un año, prestando especial atención a alrededor de 40 colegios que se vieron afectados por esta catástrofe natural y que han recibido instalaciones solares fotovoltaicas. “En el caso de Valencia vimos que podíamos sumarlos a la red desde el principio por ser zonas afectadas por la DANA y apoyarles con esa instalación solar fotovoltaica”, explica Eva Buch.
Alrededor de 130 centros podrán participar en las acciones de esta iniciativa utilizando la educación como una herramienta de reconstrucción social, capaz de generar impacto más allá de las aulas.
Una gran oportunidad para los centros
Uno de los centros valencianos que se ha sumado a la Red Efigy Schools es el CEIP Verge dels Desemparats en Silla. Para su directora, Fanny Zaragoza, el proyecto encaja de forma natural con la identidad del centro. “Estamos muy ilusionados con esta iniciativa y trabajando para crecer como comunidad educativa”, explica. Este colegio es un centro pequeño donde el trato humano es uno de los pilares. “Nos conocemos todos y todas y eso facilita que podamos acompañar al alumno de una manera muy individualizada a lo largo de toda su escolarización”, añade la directora.
Para ello, desde el centro apuestan por una educación integral y trabajan los valores, la convivencia y el respeto tanto por sus compañeros como por el profesorado y el entorno. Una forma de educar que conecta lo que ocurre en el aula con la vida cotidiana del alumnado. Esto hace que formar parte de una red como Efigy Schools se convierta en una oportunidad tangible. “Es una gran oportunidad porque estas iniciativas aportan acceso a recursos educativos actuales, motivadores y que normalmente en los centros educativos no tenemos a nuestro alcance”, afirma. Pero también algo más intangible, y es que Fanny reconoce que “sientes que formas parte de una red de centros comprometidos con el medio ambiente y eso te motiva más”.
Los alumnos, agentes del cambio
El impacto del proyecto no se queda solo en la escuela, según la directora del CEIP Verge dels Desemparats, el alumnado se convierte en un agente activo de cambio. “Los alumnos y las alumnas cada vez son más conscientes de lo que supone el cambio climático”, explica. “Cuando los animas a participar en estas actividades están mucho más motivados y se dan cuenta que cada gesto que ellos tienen en el día a día lo llevan a su casa y se lo transmiten a sus familias. Todo contribuye”.
Ese efecto multiplicador es una de las claves del programa. La metodología siempre parte de lo cercano, así es como los alumnos entienden cómo hay que trabajar. Si en los centros educativos se hacen actividades prácticas, ellos luego lo pueden trasladar a sus hogares. Y es que, tal y como señala Fanny Zaragoza, “los centros escolares son un motor de concienciación”.
El objetivo final es claro para Fundación Naturgy: actuar desde lo local para generar impacto global. Como concluye Eva Buch, “somos granitos de arena, pero cuando impactas en María, en Marta, en Jaime, en Javier, en Eva o en Silvia, estás poniendo nombres y te das cuenta de que cualquier impacto, por pequeño que sea, suma en la globalidad”.
Emisiones generadas durante este proyecto1/3
217,20 kg CO2 eq
- 45% transporte
- 5% energía consumida
- 38% catering
- 12% alojamiento
Neutros en CO22/3
Las emisiones generadas equivalen:
- A 3 viajes de una persona en avión de Madrid-Barcelona.
- A 11 árboles absorbiendo emisiones durante un año.
- Al 10% del consumo energético de un hogar durante un año.
Medimos, reducimos, neutralizamos3/3
#BuenaHuella es una iniciativa liderada por Naturgy que reúne a los principales grupos de comunicación del país bajo un mismo proyecto de comunicación sostenible. Se trabaja en la medición, la reducción y la neutralización de las emisiones de CO2 de todos los contenidos, aplicando medidas para minimizar su impacto medioambiental, desde la ideación hasta su difusión.
Esta iniciativa forma parte de la estrategia del grupo Naturgy para seguir impulsando iniciativas que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático y favorecer la transición energética hacia una economía neutra en carbono.
Con #BuenaHuella, Prensa Ibérica también se adhiere a las buenas prácticas de sostenibilidad, minimizando la huella de carbono en la elaboración de estos contenidos, así como en otros que se producen desde la redacción. El compromiso en el proceso de producción y distribución de este proyecto se ha materializado principalmente al contar, para el rodaje del documental, con nuestro equipo de producción con sede en Valencia. De este modo, se han reducido al máximo los desplazamientos.
Asimismo, para el desarrollo posterior de los contenidos hemos trabajado en espacios con ventanales que favorecen el uso de luz natural, una persona del equipo de producción acude caminando a la oficina y el resto utiliza el transporte público para minimizar el impacto medioambiental. A ello se suma que tanto el sitio web como las imágenes utilizadas se han optimizado para reducir al máximo nuestra huella de carbono.