Por un futuro sostenible: impactar en lo local para sumar en lo global

La Red Efigy Schools es una iniciativa que ofrece recursos educativos a docentes de todos los niveles educativos para favorecer el aprendizaje en torno a un nuevo modelo energético, el cuidado del medio ambiente y a un consumo responsable de la energía.

Pensar en un futuro sostenible empieza, en muchas ocasiones, en un aula. Por ello, es importante desde edades tempranas transmitir a las niñas y los niños qué es la energía, cómo se usa y por qué es importante cuidarla. Durante esta labor, los centros educativos se convierten en espacios clave y comprometidos con los grandes retos de la energía. En este contexto nace la Red Efigy Schools, una iniciativa educativa impulsada por Fundación Naturgy, que cuenta con recursos para realizar en el aula y de manera autónoma, dirigida a todos los niveles educativos con el objetivo de transmitir conocimientos especializados en torno a la energía.

Diferentes centros de todo el territorio se suman a esta red por interés de los docentes para que sus alumnos participen en talleres, visiten centrales, presenten sus proyectos al Certamen Tecnológico o se sumen a la iniciativa Efigy Girls para despertar en las niñas las vocaciones STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas). Según van participando los centros y adquiriendo conocimientos en eficiencia energética, en la transición o en el cuidado del medio ambiente, se van sumando puntos. Una vez que el colegio ha acumulado el máximo de puntos se entiende que hay un compromiso con la energía y se lleva a cabo en el centro una instalación solar fotovoltaica.