¿Cómo convertirse en emprendedor?

“La pasión y el coraje son herramientas básicas para tener éxito”, asegura Xavier Puig, profesor de economía y empresa de la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management. El experto, entrevistado por Helena Resano en el nuevo programa de CaixaBank, Mucho por hacer, profundiza en la temática del emprendimiento para acercar el concepto a todos los públicos.

Una vez hemos tenido una idea hay que plasmarla en el papel y averiguar si tiene viabilidad, es decir, redactar el modelo de negocio. Tal y como lo explica Puig, “el modelo de negocio es la música, pero hay que ponerle letra. La letra sería el Plan de Negocio”. Normalmente a la hora de desarrollar una idea se recomienda plantear tres escenarios: uno optimista, uno normal y otro pesimista. No obstante, el experto advierte que hay que ser realista con el mercado y saber qué competencia vamos a encontrar y qué demanda habrá.

Xavier Puig nos descubre en el vídeo que una idea genial si no se trabaja no llegará a ningún lado, mientras que, por el contrario, una idea no tan buena, pero estructurada, con pasión y esfuerzo puede llegar muy lejos.

Cultura financiera

La educación financiera es clave para que las personas puedan desenvolverse y desarrollarse en la sociedad actual a lo largo de las diferentes etapas. Manejar conceptos básicos de economía y herramientas financieras ayuda a alcanzar el bienestar personal. Es por ello, que CaixaBank ha puesto en marcha el proyecto Mucho por hacer, una plataforma de educación financiera a través de la cual la entidad difundirá conceptos financieros básicos relacionados con los proyectos vitales más frecuentes de la población. Este proyecto se llevará a cabo de la mano de personajes influyentes y expertos en la temática que ofrecerán su punto de vista.

En la primera entrega la chef Samantha Vallejo-Nágera nos cuenta sus primeros pasos profesionales y cómo descubrió su pasión por la cocina tras una apuesta. Puedes ver el vídeo haciendo clic aquí.

CaixaBank lleva años comprometida con la mejora de la cultura financiera de clientes, accionistas y, en general, toda la sociedad. Como parte del modelo de banca socialmente responsable, la entidad impulsa el conocimiento financiero para ayudar a la sociedad en la toma de decisiones.

CaixaBank Life, el nuevo portal de cultura financiera

Junto a la presentación del nuevo programa Mucho por Hacer, la entidad ha creado un nuevo hub, ubicado dentro del portal global de cultura financiera de la entidad denominado CaixaBank Life, a través del cual difundirá todos los conceptos financieros básicos ligados a los proyectos vitales más frecuentes de la población.

Todas las actividades presenciales para mejorar el conocimiento de educación financiera en España que la entidad ha impulsado históricamente se han complementado con contenidos digitales y recursos audiovisuales, a los que se puede acceder de forma gratuita a través del nuevo portal genérico de cultura financiera de la entidad, CaixaBank Life.

Dicho portal agrupa los contenidos desarrollados por CaixaBank en materia de cultura financiera para acercar conceptos básicos de la economía a todos los públicos. Además de este portal, destacan los contenidos creados para redes sociales, como la colaboración con influencers en la iniciativa “Finanzas para followers” o el podcast “Economía cotidiana”, disponible en las plataformas de audio iVoox, iTunes o Spotify, entre otras.