Diego García: “Becas Podium es una pieza fundamental para el deporte español”

Hablamos con Diego García, atleta de 20 kilómetros marcha y María Xiao, jugadora profesional de tenis de mesa. Ambos han viajado a Tokio para representar a España en los Juegos Olímpicos.

Diego García, campeón de España de 20 km marcha, y María Xiao, 6 veces campeona de España en tenis de mesa, este año cumplirán un sueño representando a España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esto será posible porque cuando empezaban a despuntar en sus respectivas disciplinas alguien apostó por ellos. Ese “alguien” fue el Programa Becas Podium, un proyecto del Comité Olímpico Español y Telefónica que desde el 2014 apoya a los jóvenes talentos deportivos del país y les impulsa día a día para facilitarles el camino para cumplir su sueño: competir en los Juegos Olímpicos.

El programa Becas Podium

Diego García ahora está en el programa ADO, pero recuerda Podium con especial cariño. “Su apoyo fue la clave para que en el momento en el que terminé de estudiar y tenía que decidir si salir al mundo laboral o invertir en mi carrera deportiva, la balanza se declinara por el deporte”, recuerda el atleta. El proyecto ofrece a los deportistas apoyo económico para que no tengan preocupaciones y puedan invertir en todo lo necesario para continuar entrenando y puedan viajar a las competiciones. “Becas Podium es una pieza fundamental en la carrera de los deportistas y es de agradecer que Telefónica asuma esta responsabilidad y los deportistas sigan siendo un espejo de valores para todo el país”. El atleta español añade que “les estaré eternamente agradecido porque si no hubiera decidido seguir desarrollando mi carrera deportiva todo lo que estoy consiguiendo no hubiera sido posible”.

Por su parte, María Xiao, gracias a Becas Podium, podrá cumplir su sueño y el de sus padres, y viajar a Tokio. La jugadora de tenis de mesa es una de las 88 becadas de Podium y asegura que “estoy muy agradecida por su apoyo”. María Xiao lleva cinco años contando con su apoyo y gracias a ello, ha podido ir a más torneos. “Nos ayudan en todo lo que necesitamos porque si un deportista no puede entrenar en buenas condiciones o no puede ir a los torneos, no puede prosperar”. Además, la joven que convive con gente de tenis de mesa, admite que el programa le ha permitido “conocer a gente de otros deportes y saber un poco de más de otras disciplinas”.

Cumpliendo un sueño: de mayor seré olímpico

Diego García comenzó en el atletismo probando todas las disciplinas, pero se decantó por los 20 kilómetros marcha. Conoció el atletismo gracias a los Juegos Olímpicos cuando era muy pequeño pero su pasión por este deporte comenzó a los 11 años. “Quiero ser olímpico desde que tengo 8 años”, recuerda. Este año será la primera vez que vaya a unos Juegos Olímpicos, ya que a la anterior cita en Río no pudo acudir por una lesión. Simplemente acudir solo a la cita es un sueño para él, pero una vez que esté allí, el atleta asegura que hará todo lo posible para traerse una medalla a casa.

Para prepararse el joven sigue una rutina muy exigente. “Ahora en verano los entrenamientos se hacen más duros por las temperaturas y hay sesiones dobles, por la mañana y por la tarde. A parte de eso tenemos que tener en cuenta la prevención de lesiones, que parte se hace en el entrenamiento y parte es trabajo del fisioterapeuta. También es importante trabajar la parte mental, sobre todo en competiciones tan largas como la marcha”. Y descansando mínimo 8 horas al día y con una correcta alimentación. “Todas estas cosas condicionan nuestra vida, especialmente cuanto más cerca estamos de la competición”, explica. Pero todo esto merece la pena cuando vas a cumplir un sueño.

Además, Diego está muy orgulloso de competir en un deporte como es el atletismo donde destacan valores como el respeto y el compañerismo y “saber que esos valores están por encima de la competición”.