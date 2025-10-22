Financiación para empresas y autónomos: Diferentes opciones según tus necesidades

La financiación es clave para las empresas y los autónomos en todas sus etapas vitales. Ya sea para iniciar su actividad, impulsar su crecimiento, ayudar en su internacionalización o gestionar los pagos diarios, contar con la liquidez necesaria marca la diferencia. Existen múltiples opciones en función de las necesidades de cada negocio, con financiación a corto, medio y largo plazo.

A continuación encontrarás información sobre distintos tipos de financiación para impulsar tu negocio, y además te invitamos a visualizar nuestro webinar sobre los Retos de futuro en la financiación.

Retos de futuro en la financiación

Financiación empresarial a corto plazo

Este tipo de financiación ayuda a las empresas y a los autónomos a afrontar necesidades inmediatas de liquidez, cubrir gastos operativos y gestionar desfases en tesorería. Las más habituales son:

Descuento comercial. Se trata de una modalidad de financiación para empresas que permite anticipar el cobro de sus ventas antes de que se produzca el vencimiento pactado con sus clientes. Este producto resulta especialmente útil para mejorar la liquidez a corto plazo , ya que la empresa obtiene el importe de sus derechos de cobro sin tener que esperar al plazo de pago acordado. Existen varias formas de instrumentar este tipo de financiación: Efectos comerciales: como letras, pagarés o recibos domiciliados. Son documentos emitidos por el deudor que la empresa entrega al banco para obtener financiación anticipada. La entidad también puede encargarse de la gestión de cobro a vencimiento. Adeudos directos SEPA: en este caso, el banco anticipa el importe a la empresa antes del vencimiento y, llegado ese momento, envía una orden de adeudo al banco del deudor para realizar el cobro. Facturas, certificaciones y reposiciones de internacional: el banco financia a la empresa presentando estos documentos, aunque sin encargarse de la gestión de cobro. Es una opción habitual en operaciones internacionales.

Factoring: consiste en la cesión al banco, por parte de la empresa, de los créditos pendientes de pago de sus clientes, de modo que mejora su liquidez. Además de la financiación, la empresa puede solicitar la cobertura ante la posible insolvencia de sus deudores, al contratar la modalidad de factoring sin recurso o con cobertura , y ceder el banco la gestión de cobro de las facturas, y reduce así sus costes administrativos de gestión. Por ejemplo, un negocio que emite facturas a 60 días puede recurrir al factoring para obtener el dinero de forma inmediata, añadiendo la cobertura de insolvencia de sus deudores y la gestión de cobro de esos créditos.

Confirming: servicio de gestión de pago a proveedores que contempla tres modalidades: El confirming estándar , que permite a una empresa enviar a sus proveedores órdenes de pago de facturas futuras ofreciéndoles el banco, a estos proveedores, la posibilidad de cobrar anticipadamente dichas facturas descontando los intereses y comisiones del total del pago. Todo ello sin recurso , es decir, el banco asume el riesgo de impago por parte del ordenante del pago. El confirming pronto pago , que permite a la empresa financiar durante un plazo determinado los pagos al contado que hace a sus proveedores. El confirming plus , que funciona como el confirming estándar, pero añadiéndole la posibilidad al ordenante de financiar el pago realizado a vencimiento en un plazo adicional.

Línea de pagos. Se trata de un límite de crédito para empresas, autónomos y negocios 100 % digital y de autoservicio cuyas disposiciones se amortizan como un préstamo y sirven para financiar los pagos más habituales. Las disposiciones cargan una comisión de adhesión fija en cuenta en función del pago que se financie. Las cantidades dispuestas y amortizadas vuelven a quedar como disponibles del crédito y con una vigencia límite de hasta cinco años.

Préstamos a corto plazo. Son préstamos con cuotas adaptadas a las necesidades del cliente, con un periodo de amortización inferior a 12 meses, con el objetivo de cubrir necesidades puntuales.

Financiación empresarial a largo plazo

La financiación a largo plazo es fundamental para empresas y autónomos que buscan expandirse, invertir en infraestructura o desarrollar proyectos de gran envergadura, lo que les permite una planificación financiera para obtener el capital necesario, o bien para no descapitalizarse. Escoger entre la mejor opción financiera depende de factores como la capacidad de pago, la finalidad de inversión y el modelo de negocio.

A diferencia de la financiación a corto plazo, estas soluciones ofrecen plazos de devolución más amplios, lo que permite una mejor planificación financiera. Las más habituales son:

Préstamos a largo plazo: la empresa recibe un importe acordado que debe devolver en forma de cuotas periódicas y con un calendario de amortización establecido. Por ejemplo, una empresa de fabricación necesita adquirir nueva maquinaria para impulsar su producción y solicita un préstamo a 10 años con cuotas fijas para financiar la compra sin comprometer su liquidez. En este punto existen también los préstamos hipotecarios para empresas , que facilitan la financiación con una garantía inmobiliaria y un tiempo de devolución a más largo plazo para distintos fines (construcción de naves, oficinas…).

Leasing: opción para disponer de bienes como vehículos, maquinaria o equipos tecnológicos sin necesidad de realizar una gran inversión inicial y que se formaliza mediante un contrato de alquiler con opción a compra. Puede ofrecer beneficios fiscales1 como la deducción de las cuotas satisfechas y la posibilidad de realizar una amortización acelerada del bien.

Financiación pública e institucional: La administración ofrece líneas de financiación con condiciones favorables para el impulso empresarial. Entre las más destacadas se encuentran las Líneas ICO.

Otras opciones de financiación para empresas

Financiación sostenible

Aquellas empresas que inviertan en proyectos con finalidades sostenibles y de mejora del medioambiente se pueden beneficiar de unas condiciones bonificadas en las operaciones de financiación. Por ejemplo, existe financiación para impulsar mejoras en la eficiencia energética de una empresa (construcción y rehabilitación, iluminación, maquinaria eficiente, descarbonización industrial…) o para la implementación de soluciones de energía renovable (energía fotovoltaica, energía solar, energía hidroeléctrica o hidrógeno verde). Además, si una empresa necesita vehículos comerciales o transportes de mercancías y personas que sean sostenibles, es posible que, a través del banco, también pueda acceder a financiación para la implementación de tecnologías 0 emisiones.

Financiación internacional

Las empresas que desarrollan su actividad en el extranjero o que están pensando en expandirse más allá de las fronteras nacionales tienen distintas opciones de financiación internacional. De esta forma, es posible que estas compañías dispongan de soluciones para la financiación y el descuento de sus ventas al exterior, así como para financiar sus pagos de importación.

Otras soluciones alternativas a la financiación

El renting te ofrece la posibilidad de disfrutar de bienes para el desarrollo de tu actividad empresarial, como vehículos, equipos tecnológicos o maquinaria diversa, sin que tengas que hacer una inversión inicial, a través de un contrato de alquiler. Tu empresa pagará una cuota mensual por el uso del bien, que incluye otros servicios como el mantenimiento, software o seguros, por ejemplo, y con ventajas fiscales1.

Si te interesa conocer más sobre la financiación, te recomendamos el webinar sobre los Retos de futuro en la financiación, que trata de cómo anticiparse a los desafíos y tomar las mejores decisiones estratégicas para tu empresa. Lo tienes disponible en Sabadell Hub Empresa, donde también encontrarás otros contenidos de interés para tu empresa. Descúbrelos.

1 Las ventajas fiscales variarán según sea el tipo de operación y características de la/del empresa/autónomo que formalice la operación.