Contenido audiovisual Gala Premios Empresa del Año El Periódico

  • Demetrio Carceller Arce, presidente ejecutivo de DAMM, recibe el premio Empresa del Año 2025, de manos de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de prensa Ibérica; Josep Oliu, presidente del Banc Sabadell, y Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya.
  • El president Salvador Illa, durante su discurso en los Premios Empresa del Año 2025.
  • La consejera delegada de Penguin Random House, Núria Cabutí, en su discurso de agradecimiento del premio Empresaria del Año 2025.
  • Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, durante su intervención en la gala de los Premios Empresa del Año 2025, celebrada en el Palauet Casades.
  • Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House, recibe el octavo galardón como Empresaria del Año. Hacen entrega del premio Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Josep Oliu, presidente de Banc Sabadell, y Josep Rull, presidente del Parlament de Catalunya. La ceremonia de los Premios Empresa del Año 2025 ha tenido lugar en el Palauet Casades de Barcelona.
  • Los principales galardonados de la noche, Demetrio Carceller Arce, presidente de Damm (Empresa del Año), y Núria Cabutí, consejera delegada de Penguin Random House (Empresaria del Año), posan con sus distinciones en el Palauet Casades. Los acompañan Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; el president de la Generalitat, Salvador Illa; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y Josep Oliu, presidente de Banc Sabadell, durante la clausura de los Premios Empresa del Año 2025.
  • Intervención de Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO y director general de Contenidos de Prensa Ibérica, durante la gala de los Premios Empresa del Año 2025, celebrada en el Palauet Casades.
  • Intervención de Josep Oliu, presidente de Banc Sabadell, durante la gala de los Premios Empresa del Año 2025 celebrada en el Palauet Casades.
  • Todos los galardonados en la gala de los Premios Empresa del Año 2025.
  • Albert Campabadal, presidente de Grup Sifu, recibe el premio Empresa con Mayor Impacto Social. Entregan el galardón Luis Nieves, presidente de Grup Nieves, y Ainhoa Moll, directora editorial de Prensa Ibérica, durante la gala de los Premios Empresa del Año 2025.
  • Teresa Pueyo, CEO de Superlativa, recoge el premio a Mejor Startup del Año. Hacen entrega del galardón Yolanda Pérez, directora de Bstartup y HubEmpresa, y Sergi Guillot, director general de EL PERIÓDICO.
  • Mireia de Mas y Anna Lloveras, cofundadoras de Ocean Ecostructures, recogen el premio Empresa +Sostenible. Hacen entrega del galardón Alfonso Álvarez Villamarín, CEO de Cellnex Iberia, y Mabel Mas, directora general de EL PERIÓDICO.
  • Albert Dalmau, consejero de la Presidència, y José Alberto Carbonell, presidente del Puerto de Barcelona, entregan el premio Empresa + Internacional en colaboración con el Puerto de Barcelona, a Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de TOUS.
