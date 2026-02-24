Este año, la ceremonia se llevó a cabo en un entorno espectacular, donde se celebró la 46ª edición de estos prestigiosos galardones, que reconocen la labor y el compromiso de las empresas y sus líderes en el desarrollo económico y social de España.

El evento tuvo lugar en el Palauet Casades, un edificio histórico situado en el Eixample de Barcelona, que ha sido testigo de la evolución empresarial de la región. Este espacio, con su arquitectura modernista y su ambiente acogedor, proporcionó el telón de fondo perfecto para una noche dedicada a la celebración de la innovación y el liderazgo.

Los Premios Empresa del Año no solo destacan a las empresas más sobresalientes, sino que también sirven como un faro de inspiración para otros emprendedores. Este año, se otorgaron premios en diversas categorías, incluyendo el de Empresa del Año, que fue concedido a Damm, y el de Empresaria del Año, que recayó en Núria Cabutí, directora de Penguin Random House Grupo Editorial.

Innovación y tradición: un doble compromiso

Durante la gala, Demetrio Carceller Arce, presidente de Damm, enfatizó la necesidad de innovar y cuidar el producto, recordando a todos los presentes la importancia de no olvidar las raíces de cada empresa. Este enfoque en la tradición, combinado con la búsqueda constante de la innovación, es lo que ha permitido a Damm mantenerse relevante en un mercado en constante cambio.

La Visión de Núria Cabutí

Por su parte, Núria Cabutí compartió su visión sobre el papel de la empresa en la sociedad. En su discurso, destacó que ser empresario implica no solo generar beneficios, sino también crear un impacto positivo en la comunidad. La lectura, según Cabutí, es un vehículo fundamental para fomentar el diálogo y la cohesión social, un mensaje que resonó profundamente entre los asistentes.

Un encuentro de líderes

La gala reunió a más de 300 representantes del tejido empresarial, político y social de Cataluña. Este encuentro no solo fue una oportunidad para celebrar los logros individuales, sino también para fortalecer la red de contactos entre líderes de diferentes sectores. Entre los asistentes se encontraban figuras destacadas como Josep Oliu, quien también compartió su experiencia sobre la importancia de la resiliencia en el mundo empresarial. La colaboración entre empresas y la creación de sinergias fueron temas recurrentes durante la noche. La consejera delegada de Tous, Rosa Tous, subrayó la importancia de trabajar con los mejores artesanos y mantener la esencia de la marca, un enfoque que ha llevado a Tous a ser reconocida como una de las empresas más internacionales del sector de la joyería.

La sostenibilidad fue otro de los ejes centrales de la gala. La Cámara de Barcelona, que recientemente se unió al Pacto Mundial de la ONU, reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible. Este pacto, que promueve principios en materia de derechos humanos, medio ambiente y lucha contra la corrupción, es un claro ejemplo de cómo las empresas pueden contribuir a un futuro más justo y sostenible.