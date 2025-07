IA y formación continua: el 80% de los profesionales sabe que debe reinventarse

Contenido ofrecido por:





Son los datos que arroja el informe “Habilidades del futuro”, elaborado por el Banco Santander, según el cual la idea de recibir formación solamente una vez en la vida está quedando atrás. Un escenario que cobra aún más sentido en España, donde los profesionales destacan áreas como la Inteligencia Artificial, las ciencias de datos, la tecnología y la digitalización, los idiomas o la salud y el bienestar como competencias clave para su futuro inmediato.

“Habilidades del futuro” recoge los resultados de una minuciosa encuesta internacional diseñada para evaluar la disposición de las personas a reinventarse, explorar nuevos caminos y adquirir habilidades que, probablemente, no habrían imaginado al inicio de su carrera profesional. De hecho, el 38% de los encuestados en todo el mundo considera que la formación recibida antes de acceder al mercado laboral no le ha resultado útil, y en España esta percepción se repite con cifras similares.

Además, hay que recordar el impacto que la Inteligencia Artificial está teniendo sobre la sociedad y, directamente, sobre nuestras vidas, de forma que está transformando no solo cómo trabajamos, sino también cómo aprendemos y vivimos. Este entorno cambiante obliga a actualizar de forma continua los perfiles profesionales y las competencias, de modo que surge un nuevo enfoque: el aprendizaje continuo para no quedarse atrás. No en vano, seis de cada diez encuestados creen que dominar la IA será esencial para los futuros empleos y siete de cada diez consideran que las próximas generaciones trabajarán en profesiones que todavía no existen.

En palabras de Ana Botín, presidenta ejecutiva del Banco Santander: “El auge de la Inteligencia Artificial está cambiando no solo nuestra forma de trabajar, sino también de vivir y aprender. Con esta transformación llegan inmensas oportunidades: impulsar la productividad, mejorar la competitividad y crear nuevas formas de valor. Pero también plantea un serio desafío: ¿Estamos preparados y somos capaces de adaptarnos a este nuevo mundo? En Santander creemos que las empresas deben ser parte de la solución. Por eso vamos a invertir 400 millones de euros entre 2023 y 2026 para apoyar la educación, la empleabilidad y el emprendimiento”.

Un mundo en constante transformación

El informe se publica tras la advertencia del Foro Económico Mundial de que el 50% de los trabajadores, a nivel global, necesitarán adquirir nuevas competencias para adaptarse a un mercado laboral que evoluciona sin tregua. Según los datos, actualizar las competencias ya no es una opción, sino una condición indispensable para no quedarse atrás.

La encuesta se realizó en 15 países de Europa, Norteamérica y Latinoamérica, alcanzando un total de 15.000 personas activas de entre 18 y 65 años. Y aunque cada región muestra matices distintos, se detecta un patrón común: todos coinciden en que la IA, la digitalización y las habilidades blandas jugarán un papel crucial para prosperar en los empleos del mañana.

En Europa, por ejemplo, se observa una gran movilidad profesional, el 70% ha cambiado de sector, empresa o función, pero también un grado de insatisfacción más elevado con la formación recibida antes de incorporarse al mercado laboral. Norteamérica, en cambio, 48% otorga un valor notable a la educación no formal y a la experiencia práctica, mientras que Latinoamérica destaca por su gran motivación para seguir formándose y su buena predisposición a usar plataformas digitales de aprendizaje.

Cambiar para mejorar

En este contexto, siete de cada diez personas consideran esencial la formación continua para mantener su empleabilidad y un 60% cree que los trabajos más mecánicos desaparecerán progresivamente gracias a los avances tecnológicos. Pese a todo, todavía hay quien teme al cambio: uno de cada tres encuestados teme que su puesto de trabajo actual sea reemplazado por la IA.

Sin embargo, el objetivo del informe no es generar inquietud, sino ofrecer una radiografía realista para anticiparse a los retos y diseñar nuevas estrategias educativas y laborales. De hecho, según las conclusiones de “Habilidades del futuro”, muchos empleados preferirían reorientar su especialidad si pudieran volver atrás, y valoran cada vez más la experiencia práctica y la educación impartida por expertos reconocidos.

En palabras de Botín: “Nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Este informe reafirma nuestro compromiso, ayudando a las personas a mejorar y reciclarse. Invita al pensamiento crítico y al diálogo abierto. Y, sobre todo, refleja nuestra convicción de que el crecimiento sostenible es positivo para todos: empleados, clientes, accionistas y la sociedad. Y que el camino hacia el crecimiento sostenible pasa por dotar a las personas de las capacidades que necesitan, no solo para los empleos del mañana, sino para el futuro que todos compartimos”.

Iniciativas de futuro

Dentro de esta apuesta, Banco Santander mantiene proyectos como Santander Open Academy, que refleja el compromiso de la entidad con el aprendizaje continuo. A través de esta plataforma, se ofrecen más de 1.000 becas, cursos y contenidos en colaboración con universidades e instituciones de prestigio como Harvard, LSE, British Council, Cambridge o Google. De esta forma, la entidad respalda a millones de personas a lo largo de su trayectoria profesional, facilitando recursos y oportunidades para mejorar su empleabilidad o reorientar su carrera.

Una muestra tangible de este compromiso es que Santander lleva casi 30 años impulsando la educación, la empleabilidad y el emprendimiento, con una inversión acumulada superior a 2.400 millones de euros y más de 3,7 millones de personas y empresas beneficiadas a través de convenios con más de 1.000 universidades e instituciones académicas.

