Objetivo: conseguir una vacuna segura para el 2021

La lucha por conseguir una vacuna que acabe con la covid-19 se ha convertido en la nueva pugna mundial. Una competición en la que no importa el ganador si no el tiempo que se tarda en cruzar la meta. Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de coronavirus pandemia global, el objetivo del sector de la investigación ha pasado a ser conseguir una solución segura para inocular el virus. En esta carrera participan diferentes agentes. Según la OMS, son 187 las vacunas que se están investigando y más de 40 las que se encuentran en una fase clínica , la última etapa antes de la aprobación que consiste en las prueba con humanos.

No obstante, Swaminathan, bajo una visión prudente subrayó que “las cosas no volverán a la normalidad el 1 de enero” ya que “nadie jamás ha producido vacunas en los volúmenes que se necesitarán, así que en el 2021 esperamos tener vacunas, pero en una cantidad limitada”. De hecho, la científica de la OMS insistió en que “una persona joven y saludable tendrá que esperar hasta el 2022 para poder ser vacunada”.

En abril del 2020, la OMS, con el apoyo de diversos líderes mundiales, lanzó una iniciativa para acelerar el desarrollo y la fabricación a gran escala de vacunas y tratamientos, una vez se demuestre su seguridad y efectividad , para que todas las naciones, particularmente aquellas que más lo necesiten, puedan tener acceso. La iniciativa recibe el nombre de ‘Acces to covid-19 tools (ACT) Accelerator’ y forman parte de ella, además de la OMS, organizaciones como Ifpma, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), la Alianza GAVI para las Vacunas, el Fondo Mundial, UNITAID, el Welcome Trust, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), la Red de Fabricantes de Vacunas de los Países en Desarrollo, (DCVMN) y la Asociación Internacional de Medicamentos Genéricos y Biosimilares (IGBA), y los principales gobiernos de Europa, Latinoamérica, África y Asia .

Priorizar la seguridad

Tal y como explicó el director del Centro de Vacunas e Inmunología de la Universidad de Georgia, Ted Ross, en el medio estadounidense The New York Times, “es posible que las primeras vacunas no sean las más efectivas”. Es decir, puede ser que ofrezcan una protección moderada, suficientemente baja como para seguir usando mascarillas. Pero lo que aseguran los expertos es que la rapidez no de antepondrá a la seguridad. Desde la Federación Europea de la Industria Farmacéutica (Efpia), afirman que ningún tipo de vacuna se dará a un paciente sin tener evidencias sólidas de que la vacuna es segura y las autoridades sanitarias hayan aprobado previamente su uso tras comprobar su nivel de seguridad.