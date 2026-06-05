Veolia impulsa en Asturias una gestión más resiliente y sostenible del agua frente al cambio climático

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En Asturias, Veolia trabaja cada día para contribuir a la transformación sostenible del territorio y garantizar, así, los servicios esenciales vinculados al agua y al medioambiente. Con décadas de experiencia en la región, la compañía impulsa soluciones orientadas a preservar los recursos naturales, mejorar la eficiencia de las infraestructuras y avanzar hacia modelos más sostenibles y resilientes.

Seguridad ambiental frente al cambio climático

La seguridad ambiental implica garantizar la disponibilidad y calidad de recursos esenciales como el agua, la energía o una correcta gestión de los residuos incluso en contextos cada vez más complejos marcados por fenómenos meteorológicos extremos, estrés hídrico o nuevas exigencias regulatorias y ambientales.

Aunque Asturias cuenta históricamente con abundantes recursos hídricos, los efectos del cambio climático ya se dejan sentir en el territorio a través de episodios de lluvias torrenciales, alteraciones en los caudales o fenómenos cada vez más impredecibles. Ante este escenario, Veolia apuesta, en Asturias, por infraestructuras más resilientes, una gestión eficiente del ciclo integral del agua y soluciones tecnológicas que permitan anticiparse y adaptarse a los nuevos desafíos climáticos.

La compañía trabaja, junto a administraciones públicas, tejido industrial y ciudadanía, para asegurar un servicio esencial que protege tanto la salud pública como el desarrollo económico y social del territorio.

“La seguridad ambiental es uno de los grandes retos de nuestro tiempo y exige actuar desde el ámbito local con soluciones concretas y sostenibles. En Asturias trabajamos cada día para garantizar un servicio esencial como el agua con criterios de eficiencia, resiliencia e innovación, contribuyendo al bienestar de las personas y a la protección del entorno”, señala Ignacio del Río, Director Ejecutivo Concesiones Agua Zona Cantábrico.

Mitigación: reducir emisiones y avanzar hacia modelos sostenibles

La estrategia de mitigación de Veolia se centra en reducir las emisiones de CO₂ y mejorar la huella ambiental mediante soluciones innovadoras de eficiencia energética, economía circular y optimización de recursos.

En Asturias, Veolia impulsa diferentes iniciativas orientadas a modernizar y digitalizar el ciclo integral del agua, incorporando herramientas de telecontrol, sensorización y análisis de datos que permiten optimizar la gestión de las redes y mejorar la eficiencia hidráulica de los municipios. La compañía participa, además, en proyectos vinculados a la digitalización y resiliencia de las infraestructuras hídricas en colaboración con administraciones y entidades del territorio, contribuyendo a reducir pérdidas de agua, minimizar consumos energéticos y reforzar la adaptación frente a los efectos del cambio climático.

Adaptación: proteger los recursos y reforzar la resiliencia del territorio

Junto a la mitigación, la adaptación constituye otro eje estratégico fundamental. Veolia desarrolla soluciones para garantizar la preservación y disponibilidad de los recursos hídricos frente a los efectos del cambio climático, reforzando la resiliencia de las infraestructuras y favoreciendo una gestión sostenible del agua.

La digitalización, el control inteligente de redes, la mejora de la eficiencia hidráulica o la optimización de los sistemas de saneamiento y depuración forman parte de las herramientas que la compañía pone al servicio de los municipios asturianos para responder a los retos presentes y futuros.

Asimismo, en Asturias, la compañía mantiene un compromiso activo con la sensibilización ambiental y la proximidad con el territorio, promoviendo iniciativas educativas y campañas de concienciación sobre el uso responsable del agua y la protección de los recursos naturales, especialmente entre las nuevas generaciones.

“Desde Veolia entendemos que la lucha contra el cambio climático pasa también por anticiparse y adaptar las infraestructuras y los servicios públicos a un escenario cada vez más exigente. La digitalización, la eficiencia y la gestión responsable de los recursos son herramientas clave para construir municipios más sostenibles y preparados para el futuro”, destaca Ignacio.

En el Día Mundial del Medioambiente, Veolia reafirma su compromiso con la protección del entorno y con el desarrollo de soluciones que permitan garantizar la seguridad ambiental de las generaciones presentes y futuras.