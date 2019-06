Respirar un aire más limpio, un reto compartido

La quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) en las actividades humanas es el origen de la contaminación del aire. La industria y el tráfico de vehículos por carretera, en especial en las grandes urbes, son los grandes responsables. Pero también la agricultura, que debido al uso de fertilizantes y a la desforestación que genera, produce una cuarta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El incremento de las emisiones de CO 2 provoca el calentamiento global y este fenómeno, según los científicos, es el motor del cambio climático.

Asturagua, empresa integrante de Suez España, grupo líder en la gestión integral de todo el ciclo del agua, tiene el compromiso firme de cuidar la calidad del aire y luchar contra el cambio climático y, por ello, en su modelo de gestión ocupa un lugar muy destacado la sostenibilidad ambiental. Con el uso de tecnología de vanguardia, Asturagua contribuye a reducir la huella de carbono, un indicador que mide las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero provocadas por un producto o servicio a lo largo de su ciclo de vida. Mediante la aplicación GOT (Gestión de Operaciones sobre el Terreno), puede planificar los trabajos que realizan los operarios de forma centralizada y eficiente, y con el Sistema de Información Geográfica Agis Mobile es posible consultar sobre un mapa digital información relacionada con las redes de abastecimiento y alcantarillado. Así, la empresa consigue minimizar los desplazamientos, optimizar las rutas y en consecuencia reducir el consumo de combustible y, también, el uso de papel. Además, con la compra de energía verde Asturagua también reduce sus emisiones de CO 2 . En concreto, gracias a este tipo de energía, en 2017 la empresa evitó la emisión de 461 toneladas de CO 2 .

Foto: Suez

Conseguir el mínimo impacto ambiental posible, hacer un uso racional y sostenible de los recursos hídricos disponibles y fomentar entre los ciudadanos la preocupación y el compromiso con el cuidado del medioambiente y el respeto a la naturaleza, son objetivos prioritarios de Asturagua.

La ‘Factura Sin Papel’, un servicio totalmente gratuito y opcional a través del cual los ciudadanos pueden recibir la factura en formato electrónico, contribuye también a reducir la huella de carbono y la huella hídrica derivada de la emisión en papel de las facturas de Asturagua. Este servicio ya se ha implantado en los municipios de Llanes, Ribadedeva y Cudillero, en colaboración con los respectivos ayuntamientos, y la pretensión de Asturagua es generalizarlo cuanto antes en el resto de las poblaciones en las que presta sus servicios. En total, con la implantación actual de la factura electrónica, al año se podrán dejar de emitir casi 4 toneladas de CO2 y se ahorrarán en torno a 133.000 litros de agua y 8.500 kg de madera.

En la lucha contra el cambio climático y la contaminación atmosférica la ‘hoja de ruta’ de Suez, y por tanto de Asturagua, es su Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible (2017-2021), estrechamente ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por Naciones Unidas en 2015 junto con la Agenda 2030.

La calidad del aire es un valor importante dentro de la cultura corporativa de todas las empresas que forman parte del grupo Suez, que aboga por un nuevo modelo de relación con el planeta. La lucha contra el cambio climático y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un reto que nos afecta a todos.