Algo también muy destacable es que actualmente existen siete categorías en el fútbol femenino de la RFEF: Absoluta, Sub 23 (de reciente creación y oficiosa, se han organizado con las federaciones más potentes de Europa para celebrar partidos y torneos oficiosos, además de crear un escalón para que sea menor el salto a la Absoluta), Sub 20 y Sub 19, Sub 17, Sub 16 y Sub 15 (de reciente creación y voluntariamente para empezar antes esa preparación y metodología de competir al máximo nivel y por adelantar la detección de talento).

Por cierto, en todas estas categorías inferiores ahora se cobra lo mismo por venir a la Selección que en las categorías inferiores masculinas. Se trata igual a una selección inferior, ya sea masculina o femenina. A todos los niveles están igualados, también en los premios.

Antes tampoco existía una metodología común con los seleccionadores autonómicos para tratar de jugar todas a lo mismo. La RFEF tiene una red de técnicos y colaboradores que les ayuda a que no se ‘escape’ nada y a la detección de talento. En este sentido, los torneos territoriales son fundamentales para dicha detección de talento y por eso en cada Campeonato de España se reúne lo mejor de cada provincia. Todo ello no se podría dar sin la mencionada creencia de un sistema ideal de juego entre RFEF y seleccionadores territoriales. “Esta filosofía y metodología de trabajo -cuando vamos a FIFA y a UEFA- es lo que más sorprende y lo que más nos piden explicar para que repliquen el modelo en otras federaciones”, reconoce Ana Álvarez.

Mayor visibilidad y patrocinadores

Otra cuestión importante es el impulso que se le ha dado a la visibilidad. La directiva de Luis Rubiales firmó un acuerdo con TVE para retransmitir todos los partidos en directo de la Selección absoluta femenina, ya sea en España o fuera. Antes, la mayoría de partidos se daban por streaming y era algo que no convencía en la RFEF porque su apuesta es la de mostrar a las niñas españolas referentes femeninos y deportistas modelos: que las nuevas generaciones puedan colgar en sus habitaciones pósters de mujeres futbolistas, no solo de hombres.

En este sentido, también se comenzó a trabajar desde 2018 en márketing para captar patrocinio específico para la Selección femenina. En 2018 sólo se tenía a Adidas e Iberdrola y ahora ha habido épocas de superar once patrocinadores. Con ellos se ha conseguido sufragar la inversión desde la RFEF y dar un tratamiento de más calidad con todos los recursos. También se ha conseguido, con estos esponsors, dar más visibilidad al fútbol femenino a través de unas marcas y patrocinadores convencidos e implicados. Ellos también han ayudado a hacer más grande la imagen de la Selección femenina con sus campañas en prensa y redes sociales.