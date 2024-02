Red Rock (2022)

Son cifras que impresionan: unos 60 kilómetros recorridos, 7.000 metros escalados en libre integral y 32 horas para terminar este desafío sin parar, sin dormir. Él lo llamó The HURT (El DOLOR), y aunó poéticamente esa sensación con el acrónimo The Honnold’s Ultimate Red Rock Traverse. En este caso, sobre la mesa no estaba en juego el grado de dificultad -que también-, sino una combinación de dureza, técnica y un trabajo de dos años previos buscando vías para recorrer de extremo a extremo el cañón de Red Rock, ascendiendo y descendiendo -sin cuerda- cuantas más vías y cimas fueran posible. El resultado fueron 14 vías y casi día y medio para lograr una gesta complicada de igualar.