Aprender a vivir con insuficiencia cardíaca

A pesar de que uno de cada cinco adultos mayores de 40 años padecerá Insuficiencia Cardiaca8, todavía existe un enorme desconocimiento acerca de las patologías cardiovasculares, sus síntomas y los hábitos de vida más adecuados para frenar su aparición o mitigar sus efectos. A esta cifra se suma que el coste medio por paciente con insuficiencia cardiaca se eleva en España por encima de los 15.300 euros durante un periodo de cinco años, siendo el ingreso hospitalario el 75,8% de la factura total, de acuerdo al estudio Costes y utilización de atención médica en pacientes con insuficiencia cardíaca en España9, que cuenta con la colaboración de AstraZeneca y que se ha publicado en la revista BMC Health ServicesResearch.

Las cifras están ahí y hablan por sí solas. El momento de actuar es ahora. Por eso, queremos aprovechar la Semana de la Insuficiencia Cardiaca para recalcar que creemos que se pueden hacer las cosas de forma diferente, pasando de tratar a pacientes con una única patología, como puede ser una enfermedad cardiovascular, a abordar factores de riesgo concurrentes en diferentes patologías. De esta forma, se puede proporcionar al paciente, que es nuestra razón de ser, una atención colaborativa y multidisciplinar. Centramos nuestro compromiso en desarrollar nuevas opciones de tratamiento para las personas que padecen enfermedades que afectan al corazón, los riñones y el sistema metabólico, poniendo el foco en la detección precoz y el tratamiento temprano de dichas enfermedades.

Creemos que es importante atreverse a hacer las cosas de forma diferente y por eso en el último año hemos colaborado con el Proyecto Carabela, una iniciativa impulsada por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Este proyecto tiene como objetivo acabar con la inequidad en el abordaje asistencial en insuficiencia cardiaca en España, de forma que el lugar de residencia de los pacientes no influya en la atención que reciben.

Pero eso no es todo. De la mano de la Asociación Nacional de Pacientes con Enfermedades Cardiovasculares estamos trabajando de forma conjunta en el proyecto Best IC para mejorar el modelo asistencial de la insuficiencia cardiaca en nuestro país. Esta iniciativa aborda la insuficiencia cardiaca desde una perspectiva multidisciplinar, involucrando a profesionales sanitarios de diferentes áreas y a pacientes con el objetivo de elaborar propuestas que contribuyan a optimizar los procesos asistenciales de esta patología. Además, poniendo el foco en visibilizar la patología y ofrecer herramientas y recursos de utilidad a los pacientes en 2021 lanzamos nuestra campaña de concienciación El Idioma del Corazón.

El compromiso de AstraZeneca con los profesionales sanitarios, los pacientes y el sistema de salud propiamente dicho ha formado parte del ADN de la compañía desde sus inicios. De ahí nuestra voluntad de colaborar activamente con todos los agentes implicados.

