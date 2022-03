El ‘Airbnb’ de las residencias de mayores en España

Contenido ofrecido por:





Esto ya es una realidad. Un equipo de jóvenes emprendedores ha creado una plataforma gratuita donde comparar entre miles de centros y recibir recomendaciones personalizadas. El servicio, completamente gratuito, ayuda a las familias a encontrar la residencia más adecuada en el menor tiempo posible.

Buscador de miResi.

Cada vez vivimos más

Actualmente, vivimos en una época de grandes cambios y transformaciones. La esperanza de vida en España es de 82 años, y, además, la tasa de defunciones, previa a la crisis del coronavirus se mantenía cerca del 8%. Esto hace que las personas mayores de 65 años representen el 20% de la población total y que para 2030 superen al número de personas jóvenes. Debido a esto, los roles familiares están cambiando, así como nuestros hábitos, consumos y cuidados.

Aumento de la esperanza de vida desde 2015 hasta la llegada del Covid-19, según datos del INE.

Por otro lado, la reciente crisis del Covid-19, de la cual aún seguimos sufriendo los efectos, también ha cambiado radicalmente la forma en la que vivimos y nos relacionamos. Hemos pasado mucho tiempo en casa. Las personas se han agrupado para no estar solas: abuelos con hijos y nietos, sobrinos, amigos, parejas que antes no vivían juntas, etc. Sin duda, se han propiciado cambios en la forma en la que nos cuidamos a nosotros, y también a nuestros seres queridos.

Pero lo más importante que nos ha dejado la crisis sanitaria es haber puesto de manifiesto las carencias en el sistema de cuidados que ofrecemos a nuestros mayores. Durante los meses del confinamiento muchas eran las familias que no podían hablar con sus familiares en residencias, provocando una gran incertidumbre. Por tanto, hemos aprendido una cosa: la importancia del hogar, del cuidado y de las relaciones familiares.

Estamos ante un momento de cambios, pero sobre todo de retos y desafíos nuevos: necesitamos encontrar un sistema de cuidados adecuado que cubra las necesidades actuales de las personas mayores y sus familias. Y este cambio sólo es posible gracias a la digitalización y modernización del sector, además de entender bien cuáles son las necesidades de las personas mayores.

Pablo Otero, CEO y fundador de miResi.

La revolución en los cuidados

Este nuevo reto en la forma en la que cuidamos a los mayores empieza en la transformación de la forma en que las familias buscan estos cuidados. Cada mayor tiene unas necesidades concretas y busca unos cuidados determinados. Por ello, miResi ayuda de forma gratuita y personalizada a las familias a encontrar la residencia que mejor se adapta a sus necesidades.

Todos los hijos quieren ofrecer lo mejor a sus padres. Desde que nacemos necesitamos que nos cuiden, y cuando envejecemos volvemos a necesitar ayuda para realizar las actividades de la vida diaria. Con la edad empiezan a surgir enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, o problemas como el ictus o las roturas de cadera. Todos ellos necesitan unos cuidados especializados que, como familiares, no podemos ofrecer en casa, ya que no disponemos ni de los medios ni de los conocimientos necesarios. Además, estos problemas van agravándose con el tiempo, haciendo que sea urgente buscar ayuda profesional.

Por ello, las residencias para mayores son los lugares idóneos para las personas que necesitan unos cuidados asistenciales de calidad. En los centros residenciales el equipo de profesionales ofrece ayuda especializada según las necesidades de cada persona, y existe una cobertura médica que garantiza la salud y el bienestar de la persona mayor en todo momento.

Sin embargo, buscar una residencia para mayores no es fácil. Primero, porque no es un servicio que busquemos de manera recurrente. Y, segundo, porque afloran muchos sentimientos de culpabilidad durante el proceso, y muchas personas se sienten perdidas cuando tienen que lanzarse en la búsqueda.

El equipo de profesionales de miResi ha detectado este problema al que se enfrentan las familias, así como la demandada transformación del sector, y se ha lanzado a liderar esta revolución en los cuidados. Gracias a la inteligencia artificial y el cuidadoso trabajo del equipo, ofrecen ayuda gratuita y personalizada a cada familia. Escuchan sus necesidades, y en base al precio, la ubicación y las necesidades del mayor, elaboran una búsqueda del centro más adecuado para cada caso.

Además, no solo encuentran la mejor residencia a las familias, sino que les acompañan en el doloroso proceso de búsqueda, haciendo más sencillo el camino.

El equipo de profesionales de miResi.

Como en casa en ningún sitio

Como en casa no se está en ningún sitio. Eso es un hecho. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones el hogar de las personas mayores no reúne las condiciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar. Por ello, las residencias para mayores son los mejores lugares donde residir cuando se necesita ayuda asistencial, ya que garantizan una vida digna. Es decir, son hogares seguros para las personas mayores.

Para garantizar unos cuidados de calidad a mayores y familias, miResi ofrece la mayor red de residencias de calidad de España. Actualmente, su red está compuesta por más de 1.000 residencias, aunque su propósito es llegar a 3.000 a finales de 2022. Con esto, quieren ofrecer un segundo hogar a los mayores, para que disfruten de la vejez con unos cuidados de calidad.

Para formar parte de su red de residencias, los centros deben de cumplir unos requisitos de calidad que están valorados por sus expertos, ya que quieren garantizar que todas las plazas disponibles cuentan con la calidad adecuada para los usuarios. La red de residencias concentra información de calidad sobre todas las residencias de mayores de España, tanto públicas como privadas.

Asimismo, para clasificar las residencias, tienen en cuenta la opinión y la experiencia previa de otras familias. Esto hace que las residencias que mejor funcionan tengan los mejores comentarios, y por ello las mejores recomendaciones, de modo que siempre están llenas. Por el contrario, las residencias de mala calidad se penalizan, obligándolas a mejorar sus servicios. De esta manera, miResi fomenta la mejora del sistema de cuidados en todas las residencias de España.

Elisa y Celia, historias con nombre propio

El trabajo que hace miResi aporta mucho valor a las familias y a la sociedad en el contexto actual. Han acompañado a más de 25.000 familias en este difícil proceso a encontrar los mejores cuidados para sus mayores. Solo hay que echar un vistazo a las más de 300 reseñas de máxima puntuación que dejan las familias en Google.

Estas cifras avalan la gran labor social que realizan. Pero, realmente, lo que sustenta su gran trabajo son las historias con nombre propio. Como la de Elisa y Celia.

Elisa perdió a su marido en junio de 2021, y a raíz de este hecho empezó a manifestar síntomas de Alzheimer, lo que la impedía seguir viviendo sola en su casa. Celia, su hija, solicitó ayuda a miResi, ya que no sabía cómo empezar esta búsqueda, y ella no podía ofrecerle a su madre los cuidados adecuados. Gracias al equipo de profesionales de miResi, Celia pudo encontrar una residencia de calidad para su madre en tiempo record.

Para miResi, ese es el resultado de un buen trabajo y el impulso para seguir mejorando su propósito: ayudar a mayores y familias a encontrar los mejores cuidados.