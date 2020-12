PCR en saliva, una solución menos molesta para diagnosticar la Covid-19

Quirónprevención, empresa de prevención de riesgos laborales de Quirónsalud, empieza a ofrecer en sus centros esta prueba, que se suma al completo arsenal diagnóstico con el que ya cuentan para mejorar la detección de nuevos contagios

A estas alturas de 2020 rara es la persona que no está familiarizada con el ecosistema de pruebas de diagnóstico de Covid que existen. Pocas semanas después de la incorporación del Test Rápido de Antígeno al listado, llega una modalidad de PCR a través de una muestra de saliva. Una nueva manera de diagnosticar la enfermedad que promete fiabilidad, rapidez, y, lo más importante, menos molestias para el paciente.

A partir de esta misma semana, la PCR en saliva ya está disponible en los centros que Quirónprevencion tiene repartidos por toda la geografía española.

¿En qué consiste?

Este test PCR nos permite detectar la infección por coronavirus mediante saliva. La toma de muestras es muy fácil y su nivel de fiabilidad es muy alto. La particularidad del test PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) es que permite localizar la presencia del virus SARS-COV-2 en las primeras fases de la infección respiratoria con un alta sensibilidad y especificidad, sobre todo, en cargas virales altas. Al igual que la PCR nasofaríngea, los resultados suelen tardar entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas (dependiendo de la demanda y capacidad de cada laboratorio). “El proceso de recogida de la muestra para la PCR con saliva es muy sencillo y en tan sólo 2 o 3 minutos estará lista para su envío a laboratorio.”; explica el Dr. Leopoldo Álvarez, de Quirónprevención.

Además, dentro de las PCRs de toma de muestra mediante saliva, se puede distinguir entre dos modalidades:

Masticación de Salivette y Depósito de saliva en frasco esterilizado. La principal diferencia entre ambas es que en la primera se obtiene la muestra mediante la impregnación de una tornad en el interior de la boca y, en la segunda, se deposita el fluido directamente dentro del frasco estéril, generando la mayor cantidad posible de saliva en la boca antes de depositarla en el tubo para no producir espuma.

Pautas a tener en cuenta

Para ambas modalidades de PCR con saliva, existen unas directrices que el paciente debe conocer con anterioridad a la realización de la prueba: no comer, beber, masticar chicle o fumar durante los 30 minutos antes de tomar la muestra y, preferiblemente, hacerlo a primera hora de la mañana, sin haberse aplicado maquillaje, crema o labial. Además, el Dr Álvarez apunta que es conveniente “limpiar de residuos la cavidad bucal bebiendo agua treinta minutos antes de la toma de la muestra así como mantener una correcta higiene de manos en todo momento”.

¿Cuáles son las ventajas?

El procedimiento de extracción de la muestra en saliva es mucho más sencillo si lo comparamos con el resto de pruebas que actualmente podemos realizarnos. Y es precisamente esa la principal ventaja. Desde el punto de vista del paciente, hay que subrayar que no es una prueba invasiva, ya que no es necesario el uso de los bastoncillos. Los ‘temidos’ hisopos nasofaríngeos, que resultan tan molestos a los pacientes y que son de ‘trámite’ obligado en la realización de la PCR como para el test de antígenos. En la PCR en saliva bastará con depositar saliva en un frasco o masticar un salivette.

Al eliminar los hisopos nasofaríngeos de la ecuación la prueba está especialmente indicada para los niños pequeños y las personas mayores. “Desde el punto de vista médico, además, su sensibilidad nos ofrece un alto índice de fiabilidad”, asegura el Dr Álvarez de Quirónprevención. Y es que la PCR de saliva difiere de la PCR normal solo en el tipo de muestra que se analiza, pero el proceso posterior es el mismo, es decir, se debe enviar la muestra al laboratorio, los resultados tardan igualmente entre 24 y 48hs y por lo tanto también los resultados son muy fiables.

PCR Tradicional Vs PCR en saliva

La muestra que se ha establecido hasta ahora más sensible y accesible ha sido la nasofaríngea, ya que detecta ARN viral incluso después de la fase del contagio. En algunos pacientes se ha detectado ARN meses después de haberse contagiado. El inconveniente de esta muestra estriba en la toma de muestra: se tiene que realizar obligatoriamente por personal sanitario.

Quirónprevención, realizando de manera simultánea y paralela las PCR tradicionales y las de muestra en saliva, tiene el objetivo de comparar resultados y poder acreditar la fiabilidad de este nuevo tipo de prueba.

De momento se ha observado que con la PCR en saliva es más fácil recoger a gran cantidad de personas a la vez (colectivos) y que permitiría un análisis igualmente sensible por PCR. La muestra de saliva es una muestra sencilla de tomar con las consideración o pautas previas a la toma que ya hemos indicado anteriormente. Además los resultados, cuando se compara con la PCR de la muestra nasofaríngea (espécimen de referencia para diagnóstico de SARS-CoV-2), es comparable sobre todo en ciclos menores de 35 Ct, y por tanto infectivos. Se ha concluido por tanto que la saliva es una buena muestra para poner de manifiesto casos de infección activa por coronavirus cuando se analiza mediante RT-PCR. Y tiene como ventaja adicional la eliminación del riesgo del personal expuesto en la toma de muestra.

Todas las pruebas de diagnóstico

PCR.

Es la técnica de referencia para el diagnóstico del virus SARS-CoV-2 en las primeras fases de la enfermedad ya que es un sistema muy sensible, pudiendo detectar cantidades muy bajas de virus. Sin embargo, no diferencia por sí misma el estadio de la enfermedad en que pudiera encontrarse el paciente: inicio, fase aguda o fase de recuperación. Si se obtiene un resultado negativo de un paciente con alta sospecha de infección por el virus SARS-CoV-2, se deberá confirmar con una nueva prueba. La toma de muestra es nasofaríngea y no es necesario acudir en ayunas.

Test Rápido de Antígeno.

Detección del virus desde inicio del contagio con una alta fiabilidad del resultado en la primera semana. La principal ventaja de esta nueva prueba es la rapidez con la que se obtiene el resultado (15min), lo que permite una mayor agilidad en la toma de decisiones tanto a nivel individual como de un colectivo. La toma de muestra es nasofaríngea y no es necesario acudir en ayunas.

Test Rápido de Antígeno con tecnología LumiraDx.

La incorporación de Lumira Dx en el análisis de la muestra permite realizar un diagnóstico más certero y precoz, ampliándose la ventana de días de detección de 7 a 12 y con una mayor sensibilidad (99%). La toma de la muestra es nasal, menos invasiva para el paciente con respecto a la nasofaríngea.

Test Elisa.

Detección de anticuerpos de tipo IgM e IgG frente al COVID-2019 (SARS-CoV-2) mediante el test de referencia (ELISA/Quimioluminiscencia): Inmunoensayo cuantitativo y con marcado CE.

Los anticuerpos de tipo IgM son marcadores de infección reciente y se detectan en un 90 % de los casos entre los días 4 a 7 de la infección, siguen aumentando hasta el día 14 y luego empiezan a disminuir. Los anticuerpos de tipo IgG se detectan algo más tarde (de media el día 8 post infección), y aumentan hasta las 3 semanas, aproximadamente.La sensibilidad y especificidad del test serológico que realizamos es cercana al 100%.Cabe mencionar que la prueba de detección de anticuerpos de tipo IgM e IgG frente el COVID-19 mediante el inmunoensayo NO es la prueba rápida o test rápido de detección de anticuerpos.

La toma de muestra es a través de una extracción sanguínea convencional y no es necesario acudir en ayunas.

Test Rápido.

Permite retener los anticuerpos del paciente por unión a las proteínas del virus depositadas en el soporte, produciendo una coloración visible que suele ser producida por oro coloidal. Dicha banda se asocia, pues, a la presencia de anticuerpos específicos y algunos tests (pero no todos) permiten distinguir si se trata de IgM o IgG. Detectan sólo anticuerpos del virus y no de otros asociados a otras infecciones o patologías. La prueba se lleva a cabo en unos 15-20 minutos. La toma de muestra es a través de una gota de sangre y no es necesario acudir en ayunas.