¿Cuánto hace que no miras tu lengua? Puede revelar más sobre tu salud de lo que imaginas

La lengua es uno de los órganos más versátiles del cuerpo humano y también uno de los más desconocidos. Más allá de permitirnos distinguir un café amargo de un postre dulce, “desempeña múltiples funciones esenciales: participa en la degustación de los alimentos, en la masticación y formación del bolo alimenticio, en la deglución, en el habla, en la percepción táctil, térmica y dolorosa, así como en la respiración y en el mantenimiento de la vía aérea”, explica la doctora Ana Soriano, especialista del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Quirónsalud Murcia.

El doctor Juan José Ruiz Masera, jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial y Odontología del Hospital Quirónsalud Córdoba, añade además una función menos reconocida pero igualmente esencial: durante la lactancia, los bebés utilizan la lengua para generar la presión negativa necesaria que les permite succionar y deglutir correctamente.

Por si fuera poco, este órgano muscular también “contribuye a la limpieza natural de la cavidad oral, ayudando a movilizar los alimentos y favoreciendo el equilibrio de la microbiota bucal”, señala el doctor Francesc Durán, especialista del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Centro Médico Teknon, perteneciente al Grupo Quirónsalud.

De izquierda a derecha: Dra. Ana Soriano, Dr. Francesc Durán, Dr. Juan José Ruiz Masera y Dr. Pedro Losa.

Anatomía de un órgano muscular complejo

Todas estas funciones son posibles gracias a una estructura anatómica sorprendentemente compleja y especializada. “En su cara superior o dorso se distinguen el ápice o punta, el cuerpo central y la base o raíz, que es la porción posterior que se une al suelo de la boca y a la faringe”, explica el doctor Pedro Losa, jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario La Luz.

Su superficie está recubierta por una mucosa especializada donde se distribuyen distintos tipos de papilas. Algunas cumplen funciones mecánicas, mientras que otras albergan los llamados botones gustativos, responsables de detectar los sabores. Entre ellas destacan “las papilas filiformes, las más abundantes y sin función gustativa; las fungiformes, que contienen corpúsculos gustativos; las circunvaladas, dispuestas en forma de ‘V’ en la parte posterior, y las foliadas, situadas en los bordes laterales”, enumera la Dra. Soriano.

En la cara inferior de la lengua se encuentra el frenillo lingual, una fina banda de tejido que ayuda a fijar la lengua al suelo de la boca y que resulta imprescindible para hablar, masticar o tragar con normalidad.

¿Es realmente un espejo de nuestra salud? Señales que no debemos ignorar

La lengua tiene además una particularidad que la distingue de otros órganos: puede alertar sobre determinadas alteraciones locales o enfermedades que afectan al resto del organismo.

“La lengua es uno de los pocos órganos internos que podemos observar a simple vista, y sus cambios pueden ser el primer signo de múltiples enfermedades, tanto locales como sistémicas. Alteraciones en su coloración, la aparición de fisuras, placas, manchas o úlceras persistentes, así como cambios en el tamaño o la superficie, pueden orientar hacia déficits nutricionales, infecciones, enfermedades autoinmunes, alteraciones digestivas o incluso procesos oncológicos”, explica el Dr. Pedro Losa.

Como desgranan los doctores, una lengua sana suele ser rosada, húmeda y presentar una superficie relativamente uniforme. En cambio, una lengua muy roja puede asociarse a déficits de vitaminas del grupo B; una coloración blanquecina puede relacionarse con infecciones por hongos o con deshidratación; el morado o azulado puede sugerir problemas circulatorios; mientras que un aumento llamativo de tamaño puede observarse en trastornos metabólicos o endocrinos.

Observar nuestra lengua periódicamente puede incluso ponernos sobre la pista del carcinoma epidermoide de lengua, el tumor maligno más frecuente de la cavidad oral, asociado en gran medida a factores evitables como el tabaco y el alcohol.

Afortunadamente, muchas lesiones precancerosas pueden detectarse antes de evolucionar hacia un cáncer invasivo, por lo que conviene consultar ante cualquier cambio persistente y acudir periódicamente a revisiones odontológicas o maxilofaciales.

Será siempre motivo de consulta “cualquier lesión, úlcera o mancha blanca o roja que persista más de dos o tres semanas”, advierte el Dr. Durán. También merecen atención “el dolor persistente, el sangrado espontáneo, la dificultad para mover la lengua, la sensación de quemazón continua, la aparición de bultos o el aumento progresivo de tamaño de alguna zona”, añade. No obstante, “todas estas alteraciones no significan necesariamente una enfermedad grave y deben interpretarse siempre dentro de un contexto clínico adecuado”.

El Dr. Ruiz Masera lo corrobora y recuerda que “la mayoría de las patologías linguales obedecen a problemas locales” y que hoy disponemos de numerosas pruebas complementarias para confirmar cualquier sospecha diagnóstica. Así, si bien una lengua muy pálida puede hacer pensar en una posible anemia, será la valoración médica y una analítica de sangre las que permitan confirmar o descartar esta posibilidad.

Tabaco, alcohol, alimentación e higiene: claves para una lengua sana

Y nosotros, más allá de observarla, ¿podemos hacer algo para proteger nuestra lengua? La respuesta de los expertos es clara: sí. Evitar el tabaco y el alcohol, mantener una alimentación equilibrada y no descuidar su higiene son algunas de las medidas más sencillas y eficaces para preservar su buen funcionamiento a lo largo del tiempo.

“El tabaco es uno de los factores de riesgo más importantes para la salud lingual. Genera irritación crónica de la mucosa, favorece la aparición de leucoplasias -placas blanquecinas que pueden transformarse en lesiones malignas-, y multiplica significativamente el riesgo de cáncer oral”, explica el Dr. Losa. Además, “también empeora la enfermedad periodontal crónica del adulto, puede ser origen de complicaciones tras cirugía oral y agravamiento de úlceras”, añade el Dr. Ruiz Masera

El alcohol tampoco es inocuo. “Actúa como irritante directo de la mucosa y, combinado con el consumo de tabaco, aumenta de forma exponencial el riesgo de desarrollar tumores en la cavidad oral”, señala el Dr. Losa.

La alimentación es otro de los pilares para mantener una lengua sana. “Una dieta equilibrada favorece la salud de la mucosa lingual”, señala la Dra. Soriano. Por el contrario, los déficits de hierro o de vitaminas del grupo B pueden traducirse en inflamación, sensación de ardor o cambios de color, mientras que un consumo excesivo de azúcares favorece alteraciones en la microbiota oral.

Por último, la higiene. Pese a su relevancia, la higiene lingual sigue siendo una de las grandes olvidadas dentro de los hábitos de salud bucodental. “El error más frecuente es directamente no limpiarla nunca, pensando que el cepillado dental es suficiente. También es habitual hacerlo con demasiada fuerza, lo que puede irritar la mucosa, o pensar que el enjuague bucal sustituye la limpieza mecánica”, señala el Dr. Durán.

Los especialistas recomiendan incorporar la limpieza de la lengua a la rutina diaria, preferiblemente una vez al día y tras el cepillado de dientes. Para ello puede utilizarse un raspador lingual específico o el reverso de algunos cepillos diseñados para esta función.

La técnica es sencilla: realizar movimientos suaves desde la parte posterior hacia la punta, aclarando el instrumento tras cada pasada y enjuagando bien la boca al finalizar para evitar que los residuos eliminados vuelvan a redistribuirse por la cavidad oral. Con esta limpieza ayudamos a eliminar restos alimentarios, reducir la carga bacteriana y disminuir los compuestos responsables del mal aliento.

Curiosidades y mitos sobre la lengua

Conocer nuestra lengua y aprender a cuidarla implica también desterrar algunas creencias erróneas y descubrir curiosidades que ayudan a entender mejor un órgano mucho más complejo de lo que aparenta.

Quizá el mito más extendido sea que es el músculo más fuerte del cuerpo. En realidad, como aseguran los especialistas, la lengua no es un único músculo, sino un conjunto de músculos que actúan de forma coordinada y sobresalen por su extraordinaria resistencia y movilidad, aunque no existe evidencia científica que permita catalogarla como el músculo más potente del organismo.

Tampoco es cierto que cada sabor se perciba exclusivamente en una zona concreta. El antiguo mapa que atribuía el dulce a la punta, el amargo a la parte posterior y el salado a los laterales ha quedado completamente superado. Hoy sabemos que toda la superficie lingual puede participar en la percepción de los cinco sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami.

Los doctores explican además que las células receptoras del gusto poseen una notable capacidad de renovación y suelen regenerarse aproximadamente cada diez o catorce días. La mayoría de los adultos posemos aproximadamente entre 2.000 y 8.000 botones gustativos, aunque existe una gran variabilidad individual. Algunas personas, conocidas como “supergustadores”, cuentan con un mayor número de botones gustativos y perciben con más intensidad determinados sabores, especialmente los amargos.

Diversos estudios sugieren también que la lengua podría presentar patrones anatómicos tan individualizados como las huellas dactilares, hasta el punto de que se investiga su posible utilización como herramienta biométrica de identificación.