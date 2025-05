"Después del apagón, la energía no puede depender solo de la red"

Semáforos apagados, ascensores bloqueados, empresas inoperativas durante horas. El apagón eléctrico del 28 de abril paralizó buena parte de España. En este contexto, Pablo Campo, CEO de DSP Solar, defiende que la única respuesta realista pasa por sistemas de autoconsumo y almacenamiento. En esta entrevista analiza el antes y después que vive el sector energético y por qué muchas empresas ya no pueden permitirse no tener un plan B.

¿Cómo afectó el apagón a su empresa y a sus clientes?

Fue un día clave que demostró la importancia de estar preparados. En DSP Solar seguimos operativos con total normalidad gracias a nuestro sistema de respaldo energético. Contamos con un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) compuesto por baterías de litio LFP, inversores híbridos Victron Energy y el sistema de monitorización Venus OS. Este sistema garantiza el suministro eléctrico a los elementos esenciales de la oficina: iluminación, red interna y equipos informáticos, con conmutación automática ante cualquier corte de red. Muchos de nuestros clientes —especialmente profesionales del sector y empresas industriales— vivieron momentos de gran incertidumbre. Cuando falla la red y no tienes una solución de respaldo, todo se detiene: maquinaria, alarmas, procesos de producción. Esto ha despertado una conciencia colectiva sobre la necesidad de contar con una alternativa energética fiable.

¿Han percibido un cambio en el interés por soluciones energéticas tras el apagón?

Sin duda. Desde ese día hemos recibido un aluvión de consultas, sobre todo de empresas que hasta ahora veían el sistema fotovoltaico como una inversión a largo plazo, no como una necesidad inmediata. Hoy nos llaman para saber qué solución pueden tener instalada en menos de un mes. Y en residencial ocurre algo parecido: nadie quiere volver a quedarse sin nevera, sin internet o sin calefacción. La demanda ya no responde solo a motivos económicos o medioambientales, sino a una necesidad muy básica: la seguridad.

¿Qué opciones existen para quienes no pueden instalar paneles solares, pero desean contar con un sistema de respaldo?

Existe una alternativa muy eficaz: sistemas de baterías que se cargan desde la red eléctrica y que funcionan como un SAI doméstico. Estos sistemas no requieren instalación fotovoltaica y, en caso de corte de red, proporcionan energía de inmediato. Para una vivienda tipo, un sistema con entre 5 y 10 kWh de capacidad puede mantener operativos los consumos esenciales —iluminación, router, frigorífico, cargadores, sistemas de seguridad— durante varias horas, o incluso un día entero si se gestiona bien. Además, son modulares y escalables según las necesidades del hogar.

¿Y que soluciones recomienda para prevenir este tipo de situaciones en el entorno industrial, donde el impacto puede ser aún mayor?

En el ámbito industrial, la situación es más crítica. Una empresa no puede permitirse parar su producción por horas o días. Nuestra recomendación mínima es un sistema solar con batería dimensionado según el consumo crítico, junto con un sistema de gestión energética inteligente (EMS) que permita priorizar las cargas esenciales. En casos de alta demanda, lo combinamos con generadores o sistemas en isla para asegurar un suministro continuo.

¿Qué criterios debe tener en cuenta una empresa a la hora de dimensionar un sistema de respaldo energético eficaz?

Lo primero es tener muy claro qué cargas son críticas. No se trata de cubrir todo el consumo de la empresa, sino de garantizar el funcionamiento continuo de los procesos esenciales: maquinaria clave, sistemas de seguridad, iluminación mínima, etc. A partir de ahí, dimensionamos el sistema en función de ese consumo crítico, de la autonomía necesaria (si hablamos de horas o de días) y del tipo de actividad que realiza la empresa. También es importante considerar la escalabilidad. Muchas empresas empiezan con un sistema básico y lo amplían con el tiempo, así que trabajamos con soluciones modulares que permiten crecer sin rehacer la instalación. Y por supuesto, el sistema de gestión energética (EMS) es clave: permite priorizar consumos, optimizar el uso de baterías y tener un control total sobre la energía disponible. En DSP Solar acompañamos a cada cliente desde el diseño técnico hasta la puesta en marcha, porque no hay dos necesidades iguales.

¿Y qué papel juega el instalador en todo este cambio?

Un papel protagonista. El instalador es quien está en contacto directo con el cliente final. Tras el apagón, se ha convertido también en un asesor energético. Desde DSP Solar trabajamos con más de 1.000 instaladores en todo el país, ofreciéndoles formación, soporte técnico, logística rápida y soluciones listas para instalar. Cuanto más preparados estén, más confianza generan y más preparados estaremos todos para lo que venga.

¿Una reflexión final?

No hay que esperar a otro gran apagón para actuar. Puede ser una tormenta, una avería en tu barrio o una sobrecarga puntual. Tener energía cuando todo se apaga no es un lujo, es tranquilidad. Y ahora, más que nunca, es posible.

