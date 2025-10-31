Asturias refuerza su papel en la transición energética europea con el proyecto DATACELLAR

CTIC Centro Tecnológico trabaja desde hace años, a través de siete proyectos europeos del ámbito de la energía : la transición hacia un modelo energético más sostenible, eficiente y colaborativo. Desde hace tres años, a través del proyecto DATA CELLAR coopera con 31 entidades de 15 países para crear un entorno digital común donde compartir información sobre consumo y producción energética de forma segura y responsable. Y es que alcanzar ese modelo energético exige una implicación conjunta y superar múltiples obstáculos, entre ellos, la fragmentación de la información. Los datos sobre el consumo y la generación de energía están dispersos en múltiples plataformas -contadores inteligentes, sensores, sistemas municipales o instalaciones renovables- que no siempre son compatibles ni accesibles. Esta dispersión dificulta su análisis y uso conjunto.

Con la finalidad de superar este escollo se pone en marcha DATA CELLAR. Su objetivo es crear un entorno federado que permita compartir estos datos entre ciudadanos, empresas, administraciones y comunidades energéticas locales (CEL), de manera que su análisis permita obtener una visión global y precisa de la gestión de la energía para poder gestionarla de forma más inteligente y responsable.

Tecnología segura y transparente. Proteger la privacidad y garantizar que cada persona mantenga el control sobre sus datos es uno de los grandes desafíos que afronta CTIC en este proyecto. Para hacerlo posible, el centro tecnológico se apoya en CTIC DataHub, un entorno experimental que permite compartir información de forma segura y aplicar modelos avanzados de inteligencia artificial basados en los principios de transparencia y confianza.

Esta infraestructura también permite impulsar la colaboración entre empresas, investigadores y entidades del sector energético, favoreciendo un uso más eficiente y responsable de los datos. Su alineación con los principales estándares internacionales, como GAIA-X, IDSA y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), convierte a CTIC DataHub en una pieza clave de varios proyectos europeos en los que participa el centro.

Las CEL, protagonistas del cambio energético. Afrontar un cambio de modelo energético supone, no obstante, actuar no sólo en lo global, sino partir también de lo particular. Las comunidades energéticas locales son unas de las protagonistas en este cambio. Agrupan vecinos y pequeñas empresas que generan y consumen energía principalmente de fuentes renovables. DATA CELLAR quiere impulsarlas con herramientas digitales basadas en inteligencia artificial, capaces de monitorizar la producción y el consumo en tiempo real, analizar datos y optimizar el uso y generación de la energía. El piloto nacional del proyecto se desarrolla en Asturias en colaboración con FAEN, a partir de los datos obtenidos de la CEL de Bimenes. En el Valle del Peón, CTIC alberga su propio piloto de comunidad energética local. Es un laboratorio vivo donde se prueban soluciones en energías renovables, sistemas de monitorización de consumo y gestión inteligente de recursos. "Nos permite validar directamente las herramientas y metodologías desarrolladas en DATA CELLAR, y también ha sido clave para participar en diversos proyectos Horizonte Europa, centrados en la gestión energética" señala Fidel Díez, director de I+D de CTIC. Esta infraestructura singular demuestra cómo la tecnología puede transformar la gestión energética en un territorio rural. A ella se suman otrascomo el simulador climático, donde recrear diferentes condiciones ambientales para investigar estrategias de agricultura de precisión, o Hydra, una plataforma móvil de hibridación energética destinada a experimentar con modelos de gestión descentralizada y eficiente de la energía que complementa la instalación fotovoltaica del centro con sistemas de minihidráulica y mini eólica. Esta última ha sido puesta en marcha con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias a través de la Agencia SEKUENS y de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Un modelo energético más equilibrado

"La tecnología debe contribuir a un modelo energético, productivo y social más equilibrado, en el que los datos se transformen en decisiones responsables y sostenibles. En CTIC aplicamos nuestros conocimientos para desarrollar tecnologías limpias", explica Fidel Díez. CTIC, un actor clave en la innovación europea desde Asturias. El proyecto DATA CELLAR, financiado con nueve millones de euros a través del Programa de Investigación e Innovación Horizonte Europa de la Unión Europea (Acuerdo de Subvención Nº 101069694), es uno de los quince proyectos europeos en los que CTIC participa actualmente. Es un ejemplo del arraigado compromiso del centro tecnológico con la innovación aplicada al desarrollo sostenible y territorial.

El director general de CTIC, Pablo Coca, resalta el orgullo que supone para el centro tecnológico. "Estamos reforzando la presencia asturiana en los grandes proyectos europeos que definirán el futuro de la energía y los espacios de datos. DATA CELLAR refleja la magnitud del reto y la importancia de avanzar en un modelo energético más conectado, transparente y sostenible. La innovación, cuando se aplica desde el territorio, tiene el poder de transformar territorios, mejorar la calidad de vida y abrir nuevas oportunidades económicas y sociales". CTIC Centro Tecnológico es mucho más que un laboratorio de innovación. Es un motor de cambio que une territorio, tecnología y sostenibilidad, demostrando que desde Asturias se puede influir en los grandes retos de Europa.