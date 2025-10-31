Silvia Jiménez, nueva clúster manager de Femetalindustry

Silvia Jiménez, natural de Gijón y graduada en Comercio y Marketing por la Universidad de Oviedo, ha asumido el liderazgo del clúster Femetalindustry desde el pasado mes de septiembre. De esta forma, Femetal, promotor del clúster, promueve el talento interno comprometido y muy conocedor del ecosistema económico-industrial de Asturias. Silvia , que hasta la fecha era proyect manager y responsable de comunicación y marketing del clúster, atesora más de seis años de experiencia en la gestión de proyectos de innovación colaborativa nacionales e internacionales en el clúster de fabricación avanzada de la industria del metal de Asturias.

Desde su incorporación a Femetalindustry en 2019 como gestora de proyectos de innovación, Silvia Jiménez ha ido creciendo profesionalmente y demostrando una extraordinaria capacidad de trabajo en equipo, liderazgo sólido, y un inquebrantable compromiso con las líneas estratégicas del clúster y sus objetivos para acercar la innovación colaborativa, la internacionalización, la sostenibilidad, la transformación digital y la capacitación de los profesionales de las empresas del sector metal de Asturias. En su nuevo rol, Silvia Jiménez 1012asume la responsabilidad de liderar la estrategia y operaciones del clúster, fortaleciendo, de esta forma, la colaboración entre equipos, entre las cerca de 80 empresas e instituciones que conforman el clúster; y asegurando la excelencia operativa y de servicio en cada unidad bajo su supervisión.

Una gran oportunidad

"Es una gran oportunidad y desafío que asumo con entusiasmo. Mi objetivo es seguir construyendo un clúster que sea verdadera herramienta para que las empresas del sector metal de Asturias sigan siendo bandera de competitividad en el mercado, impulsando la innovación y el trabajo en equipo", señaló Silvia Jiménez. El clúster de fabricación avanzada Femetalindustry fue fundado en 2016 y actualmente está formado por cerca de 80 empresas e instituciones del Principado de Asturias. Concentra una facturación de más de 2.000 millones de euros y 10.400 puestos de trabajo. Femetalindustry ha hecho de la colaboración, la innovación, la digitalización, la sostenibilidad, la internacionalización, la formación y el impacto real de todos estos factores, los ejes estratégico sobre los que trabajar para seguir fortaleciendo el tejido empresarial de la industria del metal de Asturias.