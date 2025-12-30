Grupo Casintra refuerza su proyección internacional en México

Grupo Casintra refuerza su posicionamiento internacional tras luna destacada visita institucional y empresarial a México el pasado mes de noviembre. Esta misión de trabajo ha permitido a la compañía asturiana desarrollar una intensa agenda de encuentros con empresarios, organismos y cámaras empresariales mexicanas, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y explorar nuevas oportunidades de colaboración y desarrollo empresarial.

Uno de los hitos más relevantes del viaje ha sido la firma de un convenio de colaboración con COPARMEX Veracruz, el principal organismo empresarial de carácter privado en México, que agrupa a más de 36.000 empresas en todo el país y constituye una de las entidades más influyentes en la representación del sector productivo mexicano.

La firma del convenio entre Casintra y COPARMEX Veracruz, en México / Cedida a LNE

En el marco de esta gira, el equipo de Grupo Casintra mantuvo reuniones estratégicas de alto nivel con el presidente nacional de COPARMEX, Juan José Sierra, así como con el presidente de COPARMEX Veracruz, Adrián Maynes, impulsor clave de los encuentros empresariales celebrados. Estas reuniones facilitaron un diálogo directo con líderes empresariales y representantes de diversos sectores económicos, favoreciendo el intercambio de experiencias y la identificación de sinergias.

Durante los encuentros se abordaron cuestiones clave como la inversión, el comercio internacional, la innovación, la competitividad y la cooperación empresarial, sentando las bases para el desarrollo de futuros proyectos conjuntos y alianzas estratégicas entre empresas mexicanas y europeas.

Con esta misión empresarial, Grupo Casintra reafirma su firme compromiso con la internacionalización, la creación de valor compartido y el fortalecimiento de los vínculos comerciales entre México y Europa, posicionándose como un actor relevante en la promoción de oportunidades de negocio y colaboración empresarial a largo plazo.