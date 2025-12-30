Inspector internacional en soldadura, una nueva oportunidad laboral

FEMETAL pone en marcha la segunda edición de este programa que se desarrollará entre enero y junio de 2026 en Gijón, en horario compatible con la actividad profesional.

La creciente exigencia normativa y la internacionalización de la industria están impulsando la demanda de perfiles altamente cualificados en el ámbito de la industria del metal de Asturias. En este contexto, FEMETAL pone en marcha la segunda edición del programa de Inspector/a Internacional de Soldadura (IWI) y se consolida como una de las formaciones con mayor proyección profesional dentro del sector metal, al ofrecer una certificación reconocida a nivel mundial y alineada con los estándares más exigentes de calidad industrial.

El programa está homologado por CESOL y acreditado por el International Institute of Welding (IIW), una condición que garantiza su validez internacional y su adecuación a los requisitos que hoy exigen las empresas de la industria del metal que operan en los mercados globales debido a que la figura del Inspector/a Internacional de Soldadura comienza a ser clave para garantizar la calidad, la seguridad y la trazabilidad de las uniones por soldadura a lo largo de todo el proceso productivo.

El curso permite obtener las titulaciones International Welding Inspector Basic (IWI-B) e International Welding Inspector Standard (IWI-S), en función de los requisitos académicos y de experiencia de cada alumno/a. Está dirigido tanto a profesionales del sector metal con responsabilidades en control de calidad y fabricación soldada como a personas tituladas técnicas y universitarias que buscan especializarse en un área con alta empleabilidad.

Con una duración total de 173 horas lectivas, la formación combina contenidos teóricos y prácticas obligatorias impartidas de forma presencial por un profesorado de reconocido prestigio procedente del ámbito industrial, tecnológico y universitario. El programa abarca desde los procesos de soldeo y el comportamiento de los materiales, hasta el cálculo y diseño de uniones soldadas, la gestión de la inspección, los ensayos no destructivos y la elaboración de informes técnicos, proporcionando una visión integral y aplicada de la inspección en soldadura.

El curso se desarrollará entre enero y junio de 2026 en Gijón, en horario compatible con la actividad profesional, y cuenta con condiciones económicas ventajosas para empresas asociadas, estudiantes y personas desempleadas. Además, el coste es bonificable a través del crédito de formación de las empresas, lo que refuerza su atractivo para organizaciones que apuestan por la cualificación de su capital humano.

En un escenario industrial cada vez más regulado y competitivo, contar con una certificación internacional en soldadura no solo mejora la empleabilidad individual, sino que se convierte en un activo estratégico para las empresas. El programa IWI representa, así, una oportunidad clara para quienes desean dar un salto profesional en un sector con presente y futuro.

