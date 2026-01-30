Fabricación española de estructuras fotovoltaicas: sostenibilidad, competitividad y retos

En un contexto marcado por la urgencia climática, la volatilidad de los mercados energéticos y la necesidad de reforzar la autonomía industrial, quienes trabajamos en el sector de las energías renovables somos conscientes de la responsabilidad que asumimos como industria. En Asturmadi Reneergy, S.L. vivimos esta realidad de primera mano y creemos firmemente que el sector renovable es hoy un pilar estratégico para España. Dentro de este ecosistema, los fabricantes nacionales de estructuras metálicas y seguidores solares para plantas fotovoltaicas desempeñamos un papel clave, no solo como proveedores de tecnología, sino como agentes activos de la transición hacia un modelo energético más sostenible, competitivo y socialmente responsable.

Como fabricante español de estructuras y seguidores para plantas fotovoltaicas, Asturmadi Reneergy, S.L., empresa del grupo Asturmadi, desarrolla una actividad que va mucho más allá del suministro de un componente industrial. Contamos con una capacidad de fabricación de 2,4 GW anuales, lo que nos permite abordar proyectos de gran envergadura manteniendo altos estándares de calidad y eficiencia. Nuestro compromiso con el medioambiente, la sociedad y el desarrollo económico local se refleja tanto en el diseño de nuestros productos como en la forma en que los fabricamos. Apostamos por una industria renovable que genere energía limpia incorporando criterios de sostenibilidad, eficiencia y proximidad en toda la cadena de valor.

Actividad en las oficinas de Asturmadi Reneergy. / Cedida a LNE

Calidad, control del proceso y valor de la fabricación en España

Fabricar en España no es solo una cuestión de proximidad, sino una garantía de calidad y control del proceso. La fabricación íntegramente nacional nos permite supervisar todas las fases, desde la ingeniería y el aprovisionamiento hasta la producción, el control de calidad y la expedición. La cercanía entre los equipos facilita la mejora continua, la rápida respuesta ante incidencias y el estricto cumplimiento de las normativas europeas. Todo ello se traduce en productos más fiables, con trazabilidad completa y una vida útil alineada con los proyectos fotovoltaicos a largo plazo.

Además, la fabricación local reduce riesgos asociados a cadenas de suministro largas y complejas, como retrasos, variabilidad en la calidad o dependencia de mercados externos. Esta solidez industrial nos ha permitido desarrollar proyectos en más de 13 países, adaptándonos a distintos marcos normativos, condiciones climáticas y requisitos técnicos, aportando certidumbre a promotores e inversores y reduciendo costes y riesgos a lo largo de la vida útil de las plantas.

Contribución al abaratamiento del coste del kWh

Uno de los grandes retos que compartimos todos los actores del sector energético es lograr que la electricidad renovable sea cada vez más asequible. En este objetivo, los fabricantes de estructuras y seguidores solares tenemos una influencia directa. Nuestros productos inciden de forma significativa en el coste total de una planta fotovoltaica y en su rendimiento a lo largo de toda su vida útil.

En Asturmadi Reneergy, la optimización del diseño estructural de nuestras propias soluciones es una prioridad. Nuestro equipo de ingeniería trabaja específicamente sobre cada uno de nuestros productos para reducir el consumo de acero sin comprometer la resistencia ni la durabilidad exigidas en campo. Cada tonelada de acero optimizada se traduce en un menor coste de materiales, una reducción del transporte asociado y una disminución de la huella de carbono. En el caso de nuestros seguidores solares, el desarrollo de soluciones eficientes apoyadas en algoritmos inteligentes de seguimiento es un elemento diferencial de nuestros productos. Estos algoritmos, integrados en nuestros sistemas de control, permiten adaptar el movimiento de los seguidores en tiempo real a las condiciones solares, meteorológicas y operativas, maximizando el aprovechamiento del recurso solar y reduciendo el coste nivelado de la energía (LCOE).

A ello se suma la fiabilidad de los productos. Diseñar y fabricar estructuras robustas, adaptadas a cada emplazamiento, reduce los costes de mantenimiento, evita paradas no planificadas y garantiza una mayor estabilidad en la generación. Todo ello repercute directamente en un kWh más competitivo.

Instalaciones y actividad en Asturmadi Reneergy. / Cedida a LNE

Reducción de la huella de carbono: un enfoque integral

La reducción de la huella de carbono se aborda desde una perspectiva integral, desde la selección de materias primas hasta la entrega en obra. El uso de acero de proximidad, la colaboración con proveedores para incorporar materiales reciclados y procesos más eficientes, y la optimización del layout de fábrica permiten reducir emisiones, desperdicios y consumo energético. Asimismo, utilizamos energía de origen renovable, contamos con una planta fotovoltaica en nuestras instalaciones y hemos instalado cargadores de vehículos eléctricos que alimentan una flota corporativa progresivamente electrificada. Estas actuaciones refuerzan la coherencia de nuestro modelo industrial: fabricar componentes para energías limpias utilizando energía limpia y aplicando la transición energética también puertas adentro.

Optimización del producto: menos acero, más valor

La innovación en ingeniería es clave para avanzar en sostenibilidad y competitividad. Mediante herramientas avanzadas de cálculo y simulación optimizamos secciones y sistemas de unión, reduciendo toneladas de acero por megavatio instalado y facilitando el transporte, el montaje y la reducción de plazos de ejecución. Además, el diseño orientado al montaje eficiente reduce el número de operaciones en campo, costes, riesgos y emisiones.

Obstáculos actuales en la tramitación de proyectos renovables en España

Pese al potencial de España en energías renovables, persisten obstáculos relevantes en la tramitación de proyectos. La complejidad administrativa, la multiplicidad de organismos y la falta de homogeneidad entre comunidades autónomas generan retrasos, incertidumbre y sobrecostes. A ello se suma, en algunos casos, la oposición social derivada de la falta de información, que debe abordarse con mayor pedagogía, implicación local y generación de valor compartido.

Mirando al futuro

La transición energética es una oportunidad histórica para reindustrializar España sobre bases sostenibles. Asturmadi Reneergy, S.L., fundada por D. Alfredo Suárez Álvarez y perteneciente al grupo Asturmadi, nació con la vocación de contribuir activamente a este proceso desde la industria nacional. Los fabricantes españoles de estructuras y seguidores solares estamos preparados para asumir este reto, siempre que contemos con un marco regulatorio estable y ágil. Desde Asturmadi Reneergy reafirmamos nuestro compromiso con el medioambiente, con la reducción del coste de la energía y con el desarrollo de una industria renovable sólida, competitiva y alineada con los valores de sostenibilidad del presente y del futuro.