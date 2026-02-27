El clúster Femetal Industry conecta a 30 empresas con la Universidad para la generación y transferencia de I+D

El Clúster de fabricación avanzada FEMETALiNDUSTRY desarrolla en colaboración con grupos de investigación y el Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con la Empresa de la Universidad de Oviedo, encuentros que propician la conexión entre la investigación y las necesidades de las empresas de la industria del metal de Asturias.

FEMETALiNDUSTRY entiende que la colaboración universidad-empresa se ha convertido en un factor decisivo para la competitividad industrial porque permite acceder a capacidades científicas y tecnológicas de alto nivel, al mismo tiempo que reduce incertidumbres en procesos de innovación; contribuye a la optimización de inversiones y la aceleración de la implantación de soluciones. Son claros beneficios tangibles que impactan directamente en la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad de las empresas de la industria del metal de Asturias.

Estas iniciativas reflejan la extraordinaria labor que FEMETALiNDUSTRY desarrolla como plataforma de conexión entre empresa, tecnología y talento. El Clúster no solo actúa como punto de encuentro sectorial, sino como agente dinamizador capaz de traducir el conocimiento en ventajas competitivas reales para las empresas del metal de Asturias. Este tipo de diálogos directos son una extraordinaria herramienta que facilita la generación de proyectos conjuntos de I+D+i, el desarrollo de soluciones a medida y la incorporación de capacidades avanzadas en análisis de datos, optimización o economía circular.

FEMETALiNDUSTRY ha celebrado tres encuentros, con 30 empresas y tres grupos de investigación que trabajan en diferentes áreas aplicadas a la fabricación avanzada. El último reunió a investigadores del Grupo de Investigación en Ingeniería de Proyectos e Ingeniería Sostenible (GIPIS) de la Universidad de Oviedo junto a empresas asociadas al clúster.

El GIPIS un grupo de investigación de gran dimensión y marcado carácter industrial, cuya actividad se articula en torno a la modelización avanzada basada en datos, la optimización de procesos y sistemas industriales, y el diseño y desarrollo de producto, a partir de un enfoque que integra y combina la investigación aplicada, la eficiencia operativa, la viabilidad técnica y con criterios de sostenibilidad. Las empresas industriales pudieron conocer también al Grupo de Investigación AMPIplus, que trabaja en el desarrollo de soluciones que mejoran la calidad y el rendimiento de los materiales metálicos, especializándose en caracterizar y optimizar aleaciones para que sean más resistentes al desgaste y la corrosión. Se dedican además a la investigación de nuevas técnicas de fabricación aditiva y procesos de conformado como la laminación y la forja.

Además, se trataron líneas de investigación dentro de la temática de machine learning y la inteligencia artificial con el Grupo MLGROUP, que destaca por su investigación en algoritmos predictores aplicados a problemas de clasificación o regresión, el aprendizaje de preferencias y ranking, y la aplicación de métodos de aprendizaje automático a casos reales en diferentes sectores.

El alto nivel de especialización ha permitido generar debate con empresas y pymes industriales sobre los retos ante los que se enfrentan en el contexto industrial actual, y cómo la investigación y la innovación dan respuesta para alcanzar procesos precisos, sostenibles y competitivos.

FEMETALiNDUSTRY continúa en constante dialogo con la Universidad de Oviedo y con sus asociados para encontrar los puntos de interés más relevantes y seguir fomentando la generación de oportunidades y la transferencia de I+D entre Industria y Empresa.