Ángel Rodríguez, director general de Asturgar: "Cada aval que firmamos tiene un impacto directo en la creación de empleo en Asturias"

Acompañar a pymes, autónomos y emprendedores en su crecimiento. Esta es la vocación de Asturgar, un proyecto que nacía en 1982 como pionero en Asturias y con el objetivo de ser un revulsivo financiero para las empresas. Más de cuatro décadas después, los datos reflejan la importancia de este compromiso: 426.685.152 euros de financiación. Como destaca su director general, Ángel Rodríguez Vallina, "Asturgar es más que una entidad de garantía; es el reflejo del crecimiento de nuestra región, con un respaldo a casi 2.000 empresas y el sostenimiento de 28.000 empleos desde su fundación".

–En un entorno económico tan cambiante, ¿que define a Asturgar?

–Nuestro objetivo principal es reforzar nuestro papel como herramienta financiera independiente al servicio de las empresas asturianas. Queremos ser, por encima de todo, su apoyo. Para lograrlo, estamos dando un fuerte impulso comercial y desplegando una gama de productos que cubren todo el abanico de necesidades del tejido empresarial, desde las líneas bonificadas AFI o los avales para anticipos de subvenciones, hasta soluciones innovadoras como una nueva línea de préstamos para autónomos (autónomo ágil) y una campaña específica de avales digitales.

–Una de las dificultades a las que se enfrentan quienes necesitan financiación es la burocracia, ¿cómo responde Asturgar a la demanda de rapidez de las pymes?

–Trabajamos bajo cuatro premisas: rapidez, agilidad, cercanía y acompañamiento. Hemos implantado un proceso eficiente y completamente digitalizado que reduce los plazos de resolución al mínimo y simplifica al máximo la documentación. Un ejemplo es nuestro producto "Autónomo Ágil" diseñado para operaciones de hasta 50.000 euros, el profesional puede obtener una respuesta sobre su aprobación en solo 24 horas. Esa es la agilidad que necesitan las personas autónomas.

–¿Existe un perfil concreto de empresa al que se dirija Asturgar?

–Nuestro ADN son las pymes y los autónomos y autónomas, sin importar el sector. Desde una pequeña explotación ganadera o un comercio local, hasta una startup tecnológica o una industria auxiliar del metal. No discriminamos por facturación; lo que valoramos es la viabilidad del proyecto. Si una idea es viable y genera valor en Asturias, tiene cabida en Asturgar. Nuestra misión es que ningún proyecto sólido se quede en el cajón por falta de financiación.

En un mundo de banca digital y algoritmos, ¿qué valor le dan al conocimiento directo del empresario y al arraigo en el territorio a la hora de tomar decisiones?

–Para nosotros es la clave. Un algoritmo en una sede central a cientos de kilómetros puede decir "no" basándose en una fría hoja de cálculo. Nosotros, sin embargo, nos sentamos con el empresario, visitamos su empresa y entendemos el contexto local de su sector. El arraigo nos permite tener una "sensibilidad asturiana". Conocemos nuestra industria, nuestro comercio y nuestra hostelería y esta cercanía nos permite asumir riesgos que otros no asumen porque entendemos el valor real de lo que se está construyendo aquí.

–¿Cómo convive esa apuesta por lo digital con la necesidad de estar presentes en toda Asturias, especialmente en las zonas rurales?

–La tecnología, lejos de alejarnos, nos permite estar más cerca. Gracias a la digitalización de nuestros procesos, llegamos a las zonas más alejadas del centro. Pero, sobre todo, ofrecemos una cercanía real, vamos a dónde nos necesiten. Ponemos a disposición de las empresas nuestros más de 40 años de experiencia para asesorarlas tanto en el diseño de su financiación como en la negociación con las entidades financieras. Ese acompañamiento es uno de los valores de los que nos sentimos más orgullosos.

"Trabajamos bajo cuatro premisas: rapidez, agilidad, cercanía y acompañamiento"

–El tejido empresarial asturiano está muy atomizado, ¿qué obstáculos encuentran estas microempresas y cómo les ayuda Asturgar a superarlos?

–Cuanto más pequeña es una empresa, mayores son sus dificultades para acceder a financiación, recursos cualificados o mercados exteriores. En Asturias predominan las microempresas y, por eso, nos centramos en facilitar el acceso al crédito a empresas pequeñas y autónomos y autónomas que muchas veces no encuentran soluciones en el circuito financiero tradicional. Las pymes son las protagonistas del dinamismo de nuestra región y no pueden quedarse atrás por falta de recursos.

–¿Ha cambiado el tipo de financiación que solicitan las empresas asturianas en los últimos años?

–Las empresas de hoy tienen necesidades más específicas, tecnológicas y globales. Si antes se buscaba financiación para circulante o inversión tradicional, ahora, además, demandan soluciones adaptadas a la innovación, la sostenibilidad, la digitalización o el crecimiento internacional. Por esta razón planteamos continuamente nuevas herramientas que fortalezcan el tejido empresarial y contribuyan de forma real al crecimiento económico de Asturias.

–¿Qué hitos destacaría del último año y qué metas se han fijado para el presente ejercicio?

–El último año ha sido de consolidación tras la incertidumbre económica reciente, logrando niveles de formalización muy sólidos y, sobre todo, una solvencia que nos permite mirar al futuro con garantías. Para este ejercicio, nuestro objetivo es ser aún más ágiles. Queremos que la digitalización nos haga más rápidos en la respuesta, pero sin perder nunca ese trato humano que nos define. Queremos ser el primer pensamiento de cualquier asturiano que decida invertir en su negocio: "Voy a hablar con Asturgar".