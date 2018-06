Melania Trump la lía con su gabardina en una visita a los niños migrantes

Melania Trump realizó una sorpresiva visita a un albergue de niños inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, pero fue su vestuario lo que dejó a muchos boquiabiertos: una chaqueta con el mensaje: "Realmente no me importa, ¿a ti?"



En medio de la fuerte polémica por la política migratoria de su esposo, el presidente Donald Trump, las imágenes de la primera dama luciendo la chaqueta color verde oliva con letras blancas en la espalda al abordar un vuelo a Texas no tardaron en hacerse virales en las redes sociales.



Consultada por esta prenda, que aparentemente se vende por 39 dólares en Zara, según el Daily Mail, el primer mendio en destacar la extraña elección de atuendo, la portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham, dijo que "no había un mensaje oculto".



"Es una chaqueta", afirmó. "Después de la importante visita de hoy a Texas, espero que los medios no elijan centrarse en su vestuario".



"#SheCares (A ella le importa) #ItsJustAJacket (Es solo una chaqueta)", tuiteó Grisham más tarde, mientras crecía la especulación.





"I REALLY DON´T CARE, DO U?" written on the back of Melania´s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junio de 2018

Pero el presidente Trump dio una versión decididamente diferente del significado de la comentada leyenda en la espalda de su mujer."'REALMENTE NO ME IMPORTA, ¿A TI?' escrito en la parte posterior de la chaqueta de Melaniaescribió en un tuit el mandatario poco después del regreso de su esposa."Melania ha aprendido cuán deshonestos son, ¡y verdaderamente ya no le importa!", añadió. Para cuando llegó a la ciudad de McAllen, Texas, la primera dama se había cambiado la polémica prenda por una chaqueta color crema estilo safari. El viaje inesperado de Melania Trump a un albergue juvenil para inmigrantes y a un centro de la patrulla fronteriza se produjo un día después de que su marido tomara repentinamente la decisión de terminar con la práctica de separar familias inmigrantes, que ha dejado a más de 2.300 menores separados de sus padres o tutores desde principios de mayo.Imágenes y grabaciones de niños angustiados recluidos en recintos similares a jaulas han desatado indignación nacional e internacional., y llamó a un acuerdo bipartidista para reformar las leyes migratorias. La separación de los menores es resultado de la política de "cero tolerancia" de la administración Trump contra cualquiera que cruce la frontera de manera ilegal, en vigor desde mayo.No es la primera vez que Melania Trump genera controversia por su atuendo: el año pasado eligió acompañar a su marido a observar la devastación causada por el huracán Harvey en el sur del país con unos altos tacones de aguja que fueron ampliamente comentados en las redes. Al iniciar la visita, se cambió por calzado más confortable.