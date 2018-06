Echan de un restaurante a la portavoz de la Casa Blanca

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha denunciado este sábado que anoce ha echaron de un restaurante de Virginia por trabajar para el presidente estadounidense, Donald Trump.



"Anoche la dueña del restaurante Red Hen de Lexington, Virginia, me invitió a marcharme porque trabajo para el presidente de Estados Unidos y yo me marché educadamente", ha explicado Sanders en su cuenta en Twitter.





Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so