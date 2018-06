"Vamos a sacar un maldito periódico": así cubre el ´Capital Gazette´ su tragedia

La plantilla del diario local norteamericano 'The Capital Gazette' ha decidido mantener el ritmo normal de publicación a pesar del tiroteo que ha costado las vidas de cinco de sus empleados y con el que el propio medio de Annapolis abre su portada de este viernes.



"Ésto que quede claro: mañana (por hoy) vamos a sacar un maldito periódico", ha manifestado uno de sus reporteros, Chase Cook, en su cuenta de Twitter; comentario del que se ha hecho eco la cuenta oficial del diario. "Sí. Mañana (por hoy) vamos a sacar un maldito periódico", ha confirmado el medio en la misma red social, antes de publicar su portada.





Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.