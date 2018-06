El Consejo llama a los 27 a estar listos para un "Brexit" sin acuerdo

El Consejo Europeo (CE) llamó a las partes implicadas en la negociación del "Brexit" -estados e instituciones comunitarias- a "intensificar sus trabajos" y estar preparados para "cualquier resultado". Una llamada que es un toque de atención a la primera ministra británica, Theresa May, atenazada por las divisiones de su gabinete, y también un aviso a los socios comunitarios para que no descarten que llegue la fecha de la salida -marzo de 2019- y no se haya alcanzado un acuerdo.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, informó de que la UE ha "tomado nota" de los insuficientes avances logrados. Tusk resaltó que queda "mucho trabajo por delante" y que "los asuntos más difíciles están aún sin resolver", por lo que será difícil tener el acuerdo listo para octubre. Esa es la fecha estipulada, tras varios aplazamientos, para tener listo un texto que luego debe ser refrendado por los parlamentos nacionales.

Tusk no ocultó que el problema es la frontera intrairlandesa, ya que se quiere evitar el regreso a una raya dura. Bruselas ha propuesto que el Ulster siga en la unión aduanera, pero Londres rechaza esta "amenaza" a su integridad y propone que sea todo el Reino Unido el que siga en la unión aduanera de modo provisional y transitorio, algo que la UE no estima factible.