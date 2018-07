Tusk insta a Trump a valorar más a sus aliados europeos puesto que "no tiene tantos"

"Querida América, aprecia a tus aliados, después de todo no tienes tantos". En esos términos se dirigió ayer el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, al presidente estadounidense, Donald Trump, esgrimiendo un tono claramente crítico con el mandatario neoyorquino en la víspera de la Cumbre de la OTAN que comienza hoy en Bruselas. El político polaco, convencido de que el actual inquilino de la Casa Blanca no entiende sino el lenguaje de la confrontación, respondió así a los continuos reproches que Trump ha lanzado a lo largo de las últimas semanas contra aquellos países de la OTAN que no invierten un mínimo del 2% de su PIB en Defensa, entre los que se encuentra España.

Tusk quiso recordar a Washington que la Unión Europea gasta "mucho más" en Defensa que Rusia y prácticamente "lo mismo" que China, ilustrando así al magnate norteamericano sobre las verdaderas dimensiones de la inversión que Europa destina "a la seguridad". Algo, añadió el polaco, que no puede decirse de estos dos últimos países, insinuando que los presupuestos militares ruso y chino, a diferencia de los europeos, pueden tener fines bien distintos a los de una estricta política de carácter defensivo. "Querido presidente: acuérdese de esto mañana cuando nos veamos en la Cumbre de la OTAN, pero, sobre todo, cuando se vea con el presidente Putin en Helsinki. Siempre es importante saber quién es tu amigo estratégico y quién es tu problema estratégico", remató el presidente del Consejo Europeo con vistas al encuentro que Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, mantendrán en Helsinki el próximo 16 de julio.

Como era de esperar, el presidente norteamericano no tardó en responder a Tusk a través de su canal favorito, la red social Twitter, asegurando que Estados Unidos "tiene muchos aliados" pero insistiendo en la idea de que sus socios "se aprovechan" de su país. "La Unión Europea se está aprovechando [...] cubrimos al menos el 70% (del gasto) de la OTAN", aseguró el magnate antes de subir al avión presidencial Air Force One rumbo a Bruselas.

El actual inquilino de la Casa Blanca también afirmó que la OTAN ayuda "mucho más" a los países europeos que a Estados Unidos, por lo que, en su opinión, sería más "justo" para el contribuyente estadounidense que Washington redujera su aportación al gasto de la Alianza al tiempo que los aliados europeos la incrementan. "Veremos qué pasa. Tenemos por delante una semana larga y hermosa", remató Trump.