Explosión en una instalación militar cerca del aeropuerto de El Cairo

Un depósito de combustible en unas instalaciones militares cercanas al Aeropuerto Internacional de El Cairo sufrió hoy una explosión por motivos todavía desconocidos, informó a Efe una fuente de seguridad.



La explosión se escuchó por los residentes que viven en el barrio aledaño al aeródromo, situado en el norte de El Cairo, según la fuente. Hasta el momento, se desconoce si ha habido víctimas o daños materiales.





#BREAKING: Huge blast heard at #Cairo Airport.

Photos of the incident. pic.twitter.com/VV4KGQPOvY