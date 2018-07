Indignación en Francia por la agresión de un hombre a una mujer en plena calle

La fiscalía de París abrió una investigación después de que una joven publicara un impactante video de un hombre que la golpea a plena luz del día después de que ella respondiera a sus comentarios obscenos, informaron este lunes fuentes judiciales.

Marie Laguerre, una estudiante de 22 años, relató la semana pasada en Facebook la agresión que sufrió por parte de un hombre de unos 30 que le hizo comentarios y ruidos lascivos.

"Le dije que se callara la boca y seguí caminando", contó la joven. "No tolero ese tipo de comportamiento. No puedo callarme y no debemos callarnos", escribió en el mensaje.

Pero esto "no le gustó" al hombre", quien le "lanzó un cenicero encima" antes de "golpearla en el rostro" frente a docenas de testigos sentados en la terraza de un café. Aunque uno de los testigos intentó detener al agresor, éste logró huir.

El texto de la joven fue publicado junto a un video de la agresión captada por una cámara de vigilancia del café. "Acoso callejero, la prueba en imágenes", titulaba este lunes el diario Le Parisien, después de que el mensaje se volviera viral.

"Lo que está en juego es serio: es la libertad de las mujeres para circular libremente en público", dijo la secretaria de Estado encargada de la igualdad entre las mujeres y los hombres, Marlene Schiappa, en una entrevista con el periódico.

La ministra indicó que el gobierno francés se está preparando para impulsar este otoño una ley que castigará el acoso sexual en los espacios públicos con multas en el terreno, una promesa del presidente Emmanuel Macron para combatir el sexismo.