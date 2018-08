Varios muertos en un tiroteo durante un torneo de videojuegos en Florida

Varias personas murieron este domingo en un tiroteo masivo en la ciudad de Jacksonville, Florida, entre ellos un sospechoso que falleció en el lugar, informó la policía, pidiendo al público que evite la zona mientras la escena del crimen permanece activa.







En el siguiente vídeo colgado en redes sociales, se aprecia -desde el segundo 0.25- como los disparos sorprenden a los concursantes y la competición se interrumpe:







"Múltiples muertes en la escena, muchos están siendo transportados", escribió en Twitter la oficina del comisario de Jacksonville. "Un sospechoso murió en el lugar", añadió. "No sabemos por el momento si hay otro sospechoso".





One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT