Trump se muestra seguro en la ONU de que sería muy fácil derrocar a Maduro

Venezuela e Irán fueron las dos dianas contra las que el presidente de EE UU, Donald Trump, lanzó ayer sus dardos en su intervención ante la Asamblea General de la ONU, que ayer arrancó su sesión anual. En declaraciones a los periodistas Trump se mostró convencido de la facilidad de derrocar con un golpe de Estado militar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y llamó a aislar a Irán, "dictadura corrupta" a la que acusó de "sembrar el caos, la muerte y la destrucción" y de tener una "agenda de agresión y expansión" en Oriente Próximo.

"Es un régimen que francamente podría ser derrocado muy rápidamente por los militares si los militares deciden hacerlo", indicó Trump. El magnate declinó, sin embargo, responder sobre un plan militar contra el gobierno de Maduro, al que tildó de "horrible". "No me gusta hablar sobre lo militar. ¿Por qué debería hablar con ustedes sobre lo militar?", enfatizó Trump.

Poco después, el vicealmirante de la Armada Craig Faller, candidato a dirigir el Comando Sur de EE UU, precisó en el Senado, durante su audiencia de confirmación, que el Pentágono no tiene ningún plan militar para abordar la crisis económica y política de Venezuela.

Ya en su discurso en la ONU, Trump pidió ayuda internacional para "restaurar la democracia en Venezuela", donde a su juicio un "régimen represivo" guiado por el "socialismo" ha declarado en bancarrota la nación y ha sumergido a su pueblo en la pobreza.

Poco antes había anunciado sanciones contra cuatro personas del círculo más íntimo de Maduro, incluida la primera dama, Cilia Flores, a quienes la Casa Blanca responsabiliza de saquear las riquezas del país. En respuesta, Maduro deploró las sanciones: "Atáquenme a mí pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes", dijo.

En su discurso en la ONU, Trump también aludió a Corea del Norte, elogiando la valentía de su líder, Kim Jong-un, pero advirtiéndole que las sanciones seguirán hasta que consume la desnuclearización. El magnate consideró, por otra parte, que su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel no daña el proceso de paz entre palestinos a israelíes. La OLP replicó que Trump "ha cerrado las puertas a la paz".