May se juega su plan del "Brexit" en el congreso "tory" que empieza hoy EFE

La disputa entre facciones enfrentadas del Partido Conservador que se espera en el congreso de la formación a partir de hoy marcará el rumbo que seguirá el Gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, en las negociaciones del "Brexit". Pero a May le crecen los enanos: la diputada "tory" Heidi Allen se sumó ayer a las voces que proponen celebrar otro referéndum en el que los británicos voten si quieren seguir en la UE. En la foto, May y su marido llegan al hotel de Birmingham donde se celebra el congreso.