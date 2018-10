Trump presume de ser abstemio y supone que si bebiese sería "un desastre"

El presidente estadounidense, Donald Trump, presumió ayer de ser abstemio hasta el punto de no haber bebido ni "una cerveza" en su vida, y dijo que sería "un desastre" si lo hubiera hecho. Trump deslizó esos comentarios mientras respondía a una pregunta sobre su candidato al Tribunal Supremo de EE UU, Brett Kavanaugh, quien ha sido acusado por varias mujeres de abusos sexuales contra ellas cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol.

"Puedo decir honradamente que no he bebido ni una cerveza en mi vida. Es una de mis pocas virtudes", dijo Trump en rueda de prensa. "Nunca he tomado una copa de alcohol. ¿Pueden imaginarse si lo hubiera hecho? Vaya desastre sería. Sería el peor del mundo", agregó el Presidente, de quien siempre se ha asegurado que el alcoholismo de su hermano mayor le hizo aborrecer el alcohol.

Trump aseguró que quiere que el FBI lleve a cabo una investigación "muy completa" sobre las acusaciones contra Kavanaugh. Pero también pidió que la investigación, exigida por el Senado como requisito previo a votar en Pleno la aprobación del juez, sea rápida y no se convierta en una "caza de brujas".