Nueva York investigará la denuncia de que la fortuna de Trump nace del fraude fiscal

El departamento de Impuestos del Estado de Nueva York está investigando los supuestos fraudes fiscales del presidente de EE UU, Donald Trump, y su familia destapados por el diario "The New York Times". El rotativo, enfrentado en una dura guerra con el magnate desde la campaña electoral de 2016, ha publicado una investigación sobre las prácticas fiscales de la familia Trump en la que concluye que el actual presidente construyó una parte importante de su fortuna con acciones dudosas y, en algunos casos, claramente fraudulentas.

Entre otras cosas, el periódico asegura que Trump y sus hermanos crearon una empresa falsa para esconder millones de dólares procedentes de sus progenitores y que minusvaloraron enormemente los activos del negocio inmobiliario de su padre para evitar el pago de grandes cantidades de impuestos. En total, "The New York Times" calcula que Fred y Mary Trump transfirieron a sus hijos una fortuna de más de 1.000 millones de dólares por la que apenas pagaron al fisco 52,3 millones.

En todo caso, cualquier responsabilidad penal de Trump y sus hermanos habría prescrito, dado que las supuestas irregularidades se remontan a varias décadas atrás. La Casa Blanca negó categóricamente las acusaciones del "Times", mientras que el propio Presidente cargó contra el diario.

La revelación del rotativo neoyorquino llega cuando el principal frente político que tiene abierto Trump es su intento de que el juez Brett Kavanaugh sea confirmado por el Pleno del Senado como miembro del Tribunal Supremo. Para intentar reforzar la causa de su protegido, Trump se mofó en público el martes de la primera de las cuatro mujeres que han acusado al juez de abusos sexuales, la doctora Christine Ford.

Durante un mitin en Misisipi, Trump puso en duda la versión que Ford ofreció la pasada semana ante la comisión de Justicia del Senado, en una comparecencia que tuvo honda repercusión ciudadana en EE UU. "¿Cómo llegaste a tu casa? 'No me acuerdo'. ¿Cómo llegaste allí (el lugar de la agresión)? 'No me acuerdo'. ¿Dónde era? 'No me acuerdo'. ¿Hace cuantos años pasó? 'No lo sé'", ridiculizó Trump, quien remató la burla con un "tomé una cerveza y es lo único que recuerdo".

Sin embargo, la mofa no ha sido bien acogida, a poco más de un mes de las elecciones legislativas de medio mandato, ni por los demócratas ni por los republicanos. Distintos legisladores de ambos partidos han dado un paso al frente para censurar las palabras de Trump, entre ellos el senador Jeff Flake, republicano clave para la confirmación del juez.