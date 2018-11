Tiroteo en California: Al menos doce muertos, entre ellos el autor de los disparos

Al menos doce personas han muerto por un tiroteo perpetrado el miércoles por la noche en un bar de Thousand Oaks, una localidad acaliforniana cercana a Los Ángeles, según un nuevo balance de víctimas confirmado por el sherif del condado de Ventura, Geoff Dean. El presunto tirador también ha fallecido.



El incidente ocurrió en torno a las 23.15 horas en el Borderline Bar and Grill, un bar donde se celebraba una fiesta universitaria dedicada al country. Según testigos citados por la filial local de NBC, un hombre armado irrumpió en el local y realizó en torno a una veintena de disparos de forma indiscriminada.



#THOUSANDOAKS UPDATE: Authorities said at least six people have been wounded, including a sheriff´s deputy, in the mass shooting at #Borderline. The suspect may also still be on the loose. https://t.co/3gvXBtKg7t pic.twitter.com/zIK11Ltsj6