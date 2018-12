May viajará a Bruselas para exigir un mejor acuerdo sobre el Brexit

La primera ministra británica Theresa May.

Se espera que la primera ministra británica, Theresa May, posponga la votación parlamentaria programada para el próximo martes sobre su acuerdo del Brexit, ya que planea ir a Bruselas la semana próxima a solicitar mejores condiciones a la Unión Europea para la salida de Reino Unido del bloque.

Según ha informado 'The Sunday Times', citando a una serie de consejeros y ministros cercanos a May, la cúpula gubernamental espera que la ministra anuncie este domingo que retrasará la votación. A día de hoy, casi todo apunta a que perdería la votación. Los ministros leales a ella se han mostrado muy preocupados ante el impacto que podría tener dicha derrota, ya que podría implicar el fin de su Gobierno.

May viajará a Bruselas la semana que viene para pedir por última vez a la Unión Europea que mejore las condiciones de su acuerdo de divorcio, según ha apuntado el periódico británico. Muchos parlamentarios han advertido a la líder británica que a no ser que se produzca una mejora del acuerdo, no le darán su apoyo en el Parlamento.

El portavoz de May aseguró este viernes que la votación se produciría esta semana a pesar de la solicitud de varios parlamentarios para retrasarla.